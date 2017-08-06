description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Replicant D6
Développeur : Replicant D6
Genre : FPS
Disponible sur PC
Langues : Français / Anglais / Japonais.
Entrez dans un monde riche en adrénaline où vous partirez en missions audacieuses, traverserez des environnements captivants et affronterez des combats intenses contre une IA ennemie de pointe, venue tout droit de 1997.
Tu as écris sur un autre article parlant du jeu "day one si c'est pas a plus de 20 boules "
Il est à 19,25€ pour le lancement ^^