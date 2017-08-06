Éditeur : Replicant D6

Développeur : Replicant D6

Genre : FPS

Disponible sur PC

Langues : Français / Anglais / Japonais.

Entrez dans un monde riche en adrénaline où vous partirez en missions audacieuses, traverserez des environnements captivants et affronterez des combats intenses contre une IA ennemie de pointe, venue tout droit de 1997.