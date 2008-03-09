Hangar 13
et 2K
peuvent souffler : Mafia The Old Country signe un lancement solide avec 800 000 exemplaires écoulés en seulement quasi une semaine
, selon Sensor Tower
et d’autres estimations. Sorti le 8 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Steam)
, le titre confirme l’attrait toujours fort de la licence.
Côté répartition, la PS5 domine avec près de 48 % des ventes, confirmant une fois de plus que son public reste friand de productions narratives solo
. Steam arrive deuxième avec environ un tiers des ventes
, devant la Xbox Series
.
Préquelle de la saga débutée en 2002, The Old Country nous transporte dans la Sicile du début du XXe siècle pour suivre Enzo Favara, jeune carusu aspiré dans la montée et la chute de la famille criminelle Torrisi
. Fidèle à l’ADN narratif de la licence, Hangar 13
a opté pour un format linéaire et cinématographique, tout en élargissant le cadre historique.
Les premiers retours sont globalement positifs : sur Steam
, les joueurs affichent en moyenne 8,8 heures de jeu, avec 72,9 % d’évaluations favorables
. La presse salue la qualité de l’écriture, la richesse des personnages et la reconstitution minutieuse de la Sicile d’époque, tout en pointant un gameplay parfois jugé daté.
Pour un quatrième épisode principal (et cinquième jeu de la série), ce démarrage prouve que le choix de revenir à une approche plus intime et narrative a trouvé son public. Reste à voir si l’élan se confirmera dans la durée.
ça ne pourra que valider un autre épisode si possible un peu plus carré niveau gameplay (en souhaitant qu'il garde la même structure et son statut/prix de AA, c'est très bien comme ça).
On n'a pas tous envie de jouer dans des bacs à sables comme GTA 5 totalement lassant à force. Perso je n'arrive plus à y jouer du tout
Très content pour eux