ÉNORME NOUVELLE ! Je crois que Bryan Intihar (creative director de Spider-Man 2) a CONFIRMÉ que les jeux Marvel d'Insomniac (Spider-Man et Wolverine) se déroulent dans le même univers ! Interrogé lors du spoiler-cast de @KindaFunnyVids, il a répondu : "Ils sont tous dans l'univers 1048". 1048 est l'univers dans lequel vit le Spider-Man d'Insomniac.

posted the 10/27/2023 at 06:30 PM by jenicris