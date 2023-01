Effectuez des combos automatiquement avec un seul bouton !

Guérison automatique / Garde automatique / Dash automatique.

Déclenchez automatiquement les Arts du ciel, les compétences et les attaques de lien lorsque les conditions sont réunies !

Navigation assistée sur la carte.

Profitez de visuels dynamiques en combat avec des commandes simplifiées !

Toutes les actions sont exécutées automatiquement - il vous suffit de bouger le stick !

L'éditeur Cygames et le développeur Cygames Osaka ont présenté le "deuxième trailer ", un nouveau gameplay et les dernières informations sur Granblue Fantasy : Relink au Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023, confirmant que Narmaya est un personnage jouable et introduisant deux modes d'assistance.Découvrez les détails ci-dessous:La fenêtre de sortie reste 2023, comme annoncé précédemment, bien que sans date concrète. Le producteur de la série Granblue Fantasy, Tetsuya Fukuhara, a déclaré que la fin du développement est en vue et qu'ils sont actuellement en phase de réglage.(voix de Robbie Daymond en anglais, Kenjiro Tsuda en japonais)Foreboding Blade.Un chevalier d'une force inégalée, servant actuellement comme l'un des trois généraux d'Avia. Il représente une menace pour l'équipage lors de sa traversée du royaume du ciel de Zegagrande.(voix de Cristina "Vee" Valenzuela en anglais, Kaori Nazuka en japonais)Tiny Justice.Le capitaine d'un ordre de chevaliers sacrés, qui ont tous juré un serment sacré. Son épée, une arme qui coupe le mal en deux, lui est égale en taille et en puissance.(voix de Peter Kelamis en anglais, Shigeru Chiba en japonais)Escrimeur illusoire.Ceux qui sont abattus par sa lame illusoire sont incapables de dire si c'était réel ou simplement un rêve. Autrefois épéiste de renommée mondiale, il passe aujourd'hui la plupart de son temps à pêcher en solitaire.(voix de Brianna Knickerbocker en anglais, MAO en japonais)Lame éphémère.Un maître d'épée de lignée guerrière, rompu à toutes les formes d'arts martiaux. Utilisant les styles d'épée Dawnfly et Freeflutter, sa lame danse avec une élégance inégalée lorsqu'elle frappe ses ennemis.Un peu de gameplay:Les archives officielles :Un mode pour les débutants et les joueurs occasionnels qui veulent se concentrer sur l'histoire.Un mode accessible pour les joueurs qui veulent quand même profiter pleinement du contenu du jeu.Le second trailer en anglais:En japonais :Granblue Fantasy : Relink est attendu sur PlayStation 5, PlayStation 4, et PC via Steam en 2023 dans le monde entier.