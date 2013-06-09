« Le déplacement rapide se divise en deux phases : le saut depuis le Highwind et l’ouverture du parachute constituent la première séquence, tandis que le choix du lieu d’atterrissage constitue la seconde. Au cours de la première phase, vous pouvez voir des repères visuels au sol qui indiquent les objectifs principaux, les mini-jeux, etc. Une fois que vous vous rapprochez du sol, ces repères disparaissent.



« Après avoir ouvert le parachute, vous devez en quelque sorte vous fier à votre mémoire pour vous assurer que vous atterrissez bien à l’endroit où vous souhaitez vous rendre. C’est un autre exemple de l’accompagnement que nous offrons aux joueurs, sans pour autant les diriger de manière trop stricte. Le monde est encore plus vaste que dans Rebirth, il est donc plus important que jamais pour nous de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’indications, afin que les joueurs puissent profiter pleinement de ce que ce jeu a à offrir. »



« Même dans les cinématiques que nous avons brièvement montrées lors de la présentation au Summer Games Fest – vous savez, celles où l’on voit le groupe arriver en avion et sauter du Highwind –, on remarque que Vincent est le seul à porter son parachute différemment », reconnaît Hamaguchi en riant. « Sa ceinture est croisée et il ne le porte pas comme un sac à dos, contrairement à tous les autres membres du groupe. Ce n’est pas quelque chose que j’ai moi-même demandé ; je reçois souvent ce genre de suggestions de la part des membres de l’équipe, qui me disent par exemple : “Oh, si c’était Vincent, il porterait sûrement son parachute comme ça.” »



« Il existe d’autres exemples de ce genre, où l’équipe propose des idées qui finissent par tomber à pic », poursuit Hamaguchi. « Un bon exemple est celui de Red XIII chevauchant le chocobo dans *Rebirth* : c’est devenu en quelque sorte un moment culte, et beaucoup de fans ont apprécié le côté humoristique de la scène. C’était une idée de notre équipe de développement. En tant que créateurs, il est important pour eux de rendre hommage aux personnages, de comprendre qui ils sont. Ils ont grandi en jouant à ce jeu. Le fait de pouvoir compter sur une équipe qui reste fidèle à ces personnages permet de créer un environnement de production où nous voyons ces personnages prendre véritablement vie – que ce soit avec humour, sur le plan émotionnel ou autrement. »

« Le monde est encore plus vaste que dans Rebirth. »

« Il existe actuellement de nombreux jeux en monde ouvert, et [la notion de « lassitude face aux mondes ouverts »] est un concept très important à mes yeux.



Tout dépend des préférences personnelles et des perceptions de chacun, mais pour ma part, j’ai déjà vécu cette expérience où l’on se retrouve plongé dans un jeu en monde ouvert sans savoir où aller, par où commencer ni quoi faire. Mais en même temps, l’idée d’être plongé dans ce monde merveilleux où tout est possible est tout simplement incroyable.



Mais pour moi personnellement, en tant que créateur, je pense qu’il est très important d’offrir des indications claires aux joueurs dans les jeux en monde ouvert. Il est important que les joueurs sachent quoi faire et où aller. Dans Final Fantasy VII Rebirth, nous avons veillé à ce que les joueurs puissent facilement se rendre compte de l’ampleur du contenu disponible et de son niveau de difficulté. Cette philosophie de conception s’applique également à Revelation : les joueurs disposent de toutes les indications dont ils ont besoin. C’est un aspect auquel l’équipe de développement et moi-même avons accordé une attention toute particulière lors de la conception du jeu. »

« Je peux affirmer avec certitude que, dans Final Fantasy 7 Rebirth, le système de combat hybride a atteint la perfection, pour ainsi dire.



Cela dit, si nous nous contentions de reprendre à l’identique le système de combat hybride de Rebirth dans Revelation, beaucoup de gens auraient probablement l’impression qu’il est un peu dépassé [rires]. Il n’apporte rien de nouveau ni de rafraîchissant, c’est pourquoi nous avons souhaité y ajouter quelque chose de nouveau. » (système FITS)

« Function Integrated Tactical Suitwear »

« On finit par être amené à choisir certains personnages dans certaines situations », concède Hamaguchi en haussant les épaules. « Le système ne permettait pas une véritable liberté de choix. On s'est donc demandé comment y remédier. »

« Final Fantasy VII Revelation, le dernier volet de la série Remake, sortira au printemps prochain.



L'équipe de développement travaille d'arrache-pied pour s'assurer que le jeu soit à la hauteur de toutes vos attentes et qu'il sorte dans les délais prévus, alors merci de votre patience encore un tout petit peu. »