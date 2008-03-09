Après les annonces de restructuration, les licenciements massifs et la revente/séparation de plusieurs studios, Bloomberg
revient sur ce qui ressemble désormais moins à un simple ajustement conjoncturel qu’à un vrai constat d’échec stratégique : Microsoft aurait dépensé près de 80 milliards de dollars
ces dix dernières années pour alimenter son écosystème Xbox, avec l’idée de faire du Game Pass le "Netflix du jeu vidéo"
. Sauf que le jeu vidéo, visiblement, ne se consomme pas tout à fait comme des séries qu’on laisse tourner en fond pendant qu’on plie le linge.
Le service a été lancé en 2017 avec des ambitions énormes, il devait atteindre 77 millions d’abonnés
à l’horizon fiscal 2026. Aujourd’hui, Bloomberg parle plutôt de 30 millions d’abonnés
, soit même moins que les derniers chiffres communiqués publiquement en 2024. Pire encore, le service aurait subi une vague de résiliations après une hausse de prix de 50 % l’an dernier
, avant que Microsoft
ne corrige partiellement le tir.
Et c’est là que le modèle commence à grincer sérieusement. Le Game Pass devait transformer Xbox en plateforme incontournable, mais plusieurs anciens employés estiment que le service a fini par cannibaliser la valeur des jeux eux mêmes
. A l’origine, il devait surtout donner une seconde vie à des titres de catalogue. Progressivement, il s’est transformé en vitrine day one pour des productions coûteuses, avec un effet pervers assez évident : pourquoi acheter un jeu à plein tarif si on peut y accéder via un abonnement ?
Bloomberg rappelle également que la majorité des joueurs n’achètent que deux jeux par an, voire aucun pour une partie du marché. Le comportement des consommateurs n’a donc jamais vraiment correspondu au modèle de consommation illimitée sur lequel Xbox avait bâti sa stratégie
.
Bloomberg
cite notamment le cas de Call of Duty
, dont l’arrivée dans le Game Pass aurait coûté plus de 300 millions de dollars
de ventes à Xbox sur consoles et PC en 2024. Et pendant ce temps là, PlayStation aurait représenté 82 % des ventes de Call of Duty: Black Ops 6
cette année là. Autrement dit, Microsoft a payé 69 milliards de dollars
pour acquérir Activision Blizzard
, mais la franchise continue malgré tout de vendre très majoritairement sur la plateforme concurrente. Bloomberg
ajoute un autre détail intéressant : au moment où le rachat d'Activision Blizzard a été finalisé en 2023, le Game Pass peinait déjà à recruter de nouveaux abonnés
. Donc l'acquisition la plus coûteuse de l'histoire du jeu vidéo est arrivée alors que la croissance du service, censé en être le principal bénéficiaire, montrait déjà des signes d'essoufflement.
Autre détail assez parlant dans le papier de Bloomberg : Minecraft aurait longtemps servi de pilier financier à l’ensemble de la division gaming
. Les profits générés par le jeu de Mojang
, décrit comme l’un des plus grands succès de l’histoire du médium, auraient été utilisés pour financer le reste du portefeuille Xbox
et donc pendant que Microsoft multipliait les acquisitions, les studios, les investissements dans le Game Pass et les paris sur un écosystème toujours plus vaste, une bonne partie de la structure continuait surtout de tenir grâce à ce bon vieux Minecraft, racheté en 2014 et toujours aussi rentable
. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Mojang et King
, les deux studios comptant le plus grand nombre de joueurs actifs mensuels, reporteront désormais directement à Asha Sharma
.
La nouvelle direction voudrait désormais revenir à une approche plus centrée sur la console Xbox
, avec davantage d’exclusivités fortes pour redonner une raison concrète d’acheter la machine. Les gros jeux multijoueurs resteraient disponibles sur toutes les plateformes, mais Microsoft chercherait à reconstruire une logique plus classique : des franchises fortes, des studios rationalisés, moins de dispersion et une politique qui ne repose plus exclusivement sur l’idée que le Game Pass pouvait, à lui seul, porter toute la stratégie Xbox
.
Au passage, Bloomberg
indique également que The Elder Scrolls VI
ne devrait pas arriver avant au moins deux ans
, tout en laissant entendre que ce calendrier pourrait encore glisser. Une attente qui confirme que, malgré la restructuration, Microsoft continuera de miser sur quelques licences majeures pour porter l'avenir de Xbox
.
Dans les faits, c’est un virage assez brutal. Pendant des années, Xbox a vendu l’idée que la console n’était plus vraiment le centre du sujet, que l’avenir passait par l’écosystème, le cloud et l’abonnement
. Aujourd’hui, Bloomberg décrit une entreprise qui semble redécouvrir qu’un constructeur doit malgré tout donner une raison d’acheter sa machine, tout en s’appuyant sur des franchises capables de générer durablement des revenus.
Xbox
est en train de solder une époque. Et comme souvent dans cette industrie, ce sont surtout les équipes qui paient la facture de choix stratégiques décidés bien plus haut
.
Il y a un monde où TES6 par exemple sortira uniquement sur Xbox et PC
Pinaise, 3 milliards d’articles à rabacher que c’est le best service ever. Des milliers de licenciements, des jeux abandonnés, des studios fermés et une concurrence (sony) qui se prend pour le roi du monde.
Un échec total.
Donc bon, le "jl'avais dit", jpense que tu seras d'accord avec moi si j'te dit que tout le monde s'en branle
au vu des changement opéré sur les studios ca ne semble pas vraiment être ca la nouvelle stratégie de xbox, comment faire des exclu forte quand on vire la moitié de ses studio, qu'on replace les team restante sur les jeux service, et qu'on revend les seul studio après leur trailer annoncé
les seul studio gardé sont ceux qui travail sur des jeux service (et difficile d'appeler un jeu service une exclusivité forte vu que multiplateforme), de plus ils ont déja taillé dans bethesda et vont encore le faire par la suite, donc attendre le prochain elder scroll en 2028 c'est une blague de mauvais gout
jacquescechirac des randoms comme nous avions vu que c'était voué à l'échec depuis plusieurs années déjà. Mais les têtes pendantes de Xbox et Microsoft non... C'est ça qui est grave. Bloomberg ne fait que confirmer.
Microsoft joue sa dernière carte, à mon avis, avec cette génération : ils visent la rentabilité et s'ils ne l'atteignent pas, je doute qu'ils sortent une console après la Helix.
Des problématiques que chacun de nous auraient pu leur indiquer longtemps.
A un moment faut mettre des joueurs et des gens qui connaissent le marché derrière tout ça
Excellente nouvelle ! J'avais parfois l'impression qu'il n'allait pas voir le jour avant 2030. L'un des jeux que j'attends le plus !
Donc Xbox va se concentrer sur ses valeurs sûres : Halo, Gears, Forza Horizon, TES et Fallout. Avec quelques nouvelles licences ici et là, moi ça me va cette nouvelle politique !
Merci de citer les studios en question car je ne vois pas Obsidian faire que des jeux services vu qu'ils ont bossé sur Grounded, The Outer Worlds, Avowed.
The Coalition : Gears e-Day
Halo Studios : Prochain Halo et le Remake
inXile Entertainment : Clockwork Revolution
Playground Games : Fable et le prochain Forza Horizon.
Rare : Sea of Thieves (là ok)
World's Edge : Age of Empire.
Mojang : Minecraft Dungeon 2 et Minecraft.
Bethesda : The Elder Scrolls 6 + Fallout 5
Zenima : TES OnLine
MachineGames : Wolfenstein 3 ou Indiana 2 ?
Activision : Modern Warfare 4 + Warzone
Kojima Productions : OD
id Software : ?
etc.
Bref c'est faux de dire que les seuls studios gardés sont ceux qui ne bossent que sur des jeux services.
Je pense que bien des joueurs auraient mieux gères ces années la de la One à aujourd'hui a ls place de ces soit disant experts.
En soit, je maintient que je trouve qu'à l'époque, l'idée de tester un nouveau mode de distribution pour le jeu vidéo, c'était pas inintéressant.
Mais il y a deux points majeurs qui étaient déjà remontés à l'époque et que j'ai ressenti en m'abonnant au Gamepass et qui est mentionné dans l'article:
pourquoi acheter un jeu à plein tarif si on peut y accéder via un abonnement ? Bloomberg rappelle également que la majorité des joueurs n’achètent que deux jeux par an
Donc, finalement, pour les trop gros joueurs, le gamepass fait perdre de l'argent à Microsoft, et pour la majorités des joueurs, qui jouent à quelques jeux par mois, finalement est-ce vraiment moins cher?
Je pense que le gamepass aurait pu fonctionner sur une selection restreint de jeux.
Maintenant, le core du problème reste le même:
Pourquoi pas innover dans le mode de distribution, mais le problème c'est que comme dab' la réponse quasi systématique des execs' si la stratégie marche pas, c'est de faire du massif layoff...
Alors qu'en soit, ils auraient pu tester le modèle au fur et à mesure:
Faire des moves moins risqués mais plus progressif, avoir des objectifs à atteindre, et un plan sur la suite en cas de réussite et en cas d'échec.
Mais bref, généralement, c'est comme dab' les exec' se laissent emporter par des buzz word, promettent une croissance de ouf, et quand ça se passe pas comme prévu, ça dégage du monde et ça navigue à vue.
Xbox annonce seulement qu'ils ne vont plus investir dans des studios peu rentable pour alimenter le gamepass mais préfère sélectionner des jeux d'éditeurs qu'ils ajouteront dans leur catalogue. Ils ont bien annoncé que les investissements resterait à la même hauteur que dans le passé mais n'iront plus dans moins de projet interne.
Xbox mise sur la qualité / rentabilité dans le futur plutôt que la quantité.
Aussi, Xbox acte le fait que plus aucun jeu solo ne serait publié sur PlayStation pour motiver l'achat d'une Xbox/ pc a l'avenir.
Bref la stratégie de Xbox ne change pas tant que ça, ceux qui sont sur Xbox et pc pourront continuer a profiter d'un accès a un gros catalogue de jeux via un abonnement. Le day one risque de sauter car il cannibalise les ventes a l'unité a la sortie d'un jeu. Donc ils vont probablement s'aligner sur ce que fait PlayStation.
Pour moi ce qui a manqué au gamepass c'est l'arrivée sur Android tv de l'App gamepass, bloquée par Google car l'idée de spencer était de mettre une application gamepass sous Android pour vendre des jeux, des abonnements a ceux qui n'ont qu'un smartphone ou un tv connectée.
Pour ceux qui s'intéressent un peu c'est le même problème avec luna d'amazone bloqué car il y a des achats in app qui contrarié google. Chose détournée par NVIDIA qui ne vend pas de jeux.
activision (call of) service
blizzard (diablo) service
Asobo (fligh sim) service
Halo Studios : Prochain Halo et le Remake (le dernier était un jeu service)
Playground Games : Fable et le prochain Forza Horizon (forza fonctionne comme un jeu service)
Rare : Sea of Thieves service
Mojang : Minecraft. service
Zenima : TES OnLine service
Bethesda : fallout 76 service
Obsidian : grounded service
Kojima Productions ( ce n'est pas un studio microsoft)
id Software : ? (ils licencient la majorité des effectif)
donc qui ne fait pas de jeu service il ne reste que :
The Coalition
World's Edge
MachineGames
a voir si ces studio ne vont pas subir non plus des coupes ou des revente car ca ne semble pas encore fini
Dès que tu vends des trucs t'es un jeu service, donc TOUS les jeux sont des jeux services vu que sur n'importe quel jeu maintenant t'as des trucs à vendre dans un store à la con.
donc TOUS les jeux sont des jeux services vu que sur n'importe quel jeu maintenant t'as des trucs à vendre dans un store à la con.
tous ce qui contient de la microtransaction est du service en effet, mais il y a encore plein de jeu qui n'en ont pas, baldur gates 3, elden ring, kingdom delivrance 2... que des grands jeux d'ailleurs
comme ca c'est plus précis
Et d'après wiki la définition est encore bien plus large : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o_en_tant_que_service
Et puis visiblement c'est pas du jeu service quand ca t'arrange...
Et puis visiblement c'est pas du jeu service quand ca t'arrange...
quand un jeux a besoin d'une connexion au net et un financement non unique, comme je le dis... c'est pas comme ca m'arrange c'est comme ca que le jeu service est défini au sens strict
"Le jeu vidéo en tant que service (en anglais game as a service, ou GAAS) consiste à fournir des jeux vidéo ou du contenu de jeu, sur un modèle de revenu continu "