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, et elle touche désormais aussi des profils historiques., vétéran dedepuis 37 ans,. Son nom ne dira peut être rien au grand public, mais son empreinte est importante :Dans son message,. Une sortie élégante, presque trop propre vu le contexte.Car difficile de ne pas y voir un symbole.. Et au moment oùparle de futur hybride entre console, PC et cloud, voir partir l’un des hommes associés à cette vision laisse forcément un goût amer.