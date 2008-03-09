Actualité Xbox
La grande phase de “reset” continue chez Xbox
, et elle touche désormais aussi des profils historiques. Kevin LaChapelle
, vétéran de Microsoft
depuis 37 ans, a confirmé avoir été licencié dans le cadre des récentes coupes qui frappent la branche gaming
. Son nom ne dira peut être rien au grand public, mais son empreinte est importante : il a notamment dirigé les équipes derrière la rétrocompatibilité Xbox, dévoilée à l’E3 2015, puis participé au développement du Xbox Cloud Gaming
.
Microsoft se sépare d’un des artisans de deux axes régulièrement présentés comme structurants pour l’écosystème Xbox : la préservation du catalogue d’un côté, le jeu accessible partout de l’autre.
Dans son message, LaChapelle évoque sobrement la fin de ses 37 années chez Microsoft, rappelant avec fierté son travail sur la rétrocompatibilité et sur le cloud gaming, tout en souhaitant le meilleur aux équipes Xbox pour la suite
. Une sortie élégante, presque trop propre vu le contexte.
Car difficile de ne pas y voir un symbole. La rétrocompatibilité reste probablement l’un des rares sujets sur lesquels Xbox a fait l’unanimité ces dix dernières années, au point d’avoir donné à la Xbox One puis aux Series X|S un vrai argument face à PlayStation
. Et au moment où Microsoft
parle de futur hybride entre console, PC et cloud, voir partir l’un des hommes associés à cette vision laisse forcément un goût amer.
tags :
posted the 07/07/2026 at 06:53 PM by liquidus
Une honte.
Son nom est peut être inconnu mais il reste un grand bonhomme du patrimoine JV pour ce qu'il a accompli.
Chapeau Monsieur
Quelqu'un avec cette séniorité (37 ans chez MS) ça doit faire très longtemps qu'il ne code plus mais qu'il dirige des équipes.
Faut pas que l'IA soit l'arbre qui cache la forêt, on peut pas miser tous les licenciements sur l'IA, ces boites virent des gens depuis une éternité et la mode c'est qu'ils disent que c'est parce que l'IA, pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils ont besoin de gonfler le bilan fiscal
Après pour ID Software je pense qu’ils veulent faire d'une pierre deux coups, virer les ingénieurs (qui sont parmiles plus haut salaire) qui ont dév le moteur maison et l’ont fait évoluer, afin de le remplacer par l’UE et ainsi économiser sur l'ensemble des coûts de production à l’image de ce qu’il s’est passé avec le moteur de Halo.
Donc elle élague au maximum pour essayer d'aller vers la rentabilité.
Le mec a marqué l'histoire de Xbox et Asha qui dit qu'elle veut revenir aux fondamentaux vire le mec qui symbolisait justement ça....
et puis même si c'est pas parfait les émulateur existe aussi comme tu le dis si bien... moi je parlais plutot du fait que le pc n'a pas de gen donc pas besoin de rétrocompatibilité et que tous ce qui sort sur xbox sort aujourd'hui sur pc