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Xbox se sépare du papa de la rétrocompatibilité
Actualité Xbox
La grande phase de “reset” continue chez Xbox, et elle touche désormais aussi des profils historiques. Kevin LaChapelle, vétéran de Microsoft depuis 37 ans, a confirmé avoir été licencié dans le cadre des récentes coupes qui frappent la branche gaming. Son nom ne dira peut être rien au grand public, mais son empreinte est importante : il a notamment dirigé les équipes derrière la rétrocompatibilité Xbox, dévoilée à l’E3 2015, puis participé au développement du Xbox Cloud Gaming.

Microsoft se sépare d’un des artisans de deux axes régulièrement présentés comme structurants pour l’écosystème Xbox : la préservation du catalogue d’un côté, le jeu accessible partout de l’autre.

Dans son message, LaChapelle évoque sobrement la fin de ses 37 années chez Microsoft, rappelant avec fierté son travail sur la rétrocompatibilité et sur le cloud gaming, tout en souhaitant le meilleur aux équipes Xbox pour la suite. Une sortie élégante, presque trop propre vu le contexte.

Car difficile de ne pas y voir un symbole. La rétrocompatibilité reste probablement l’un des rares sujets sur lesquels Xbox a fait l’unanimité ces dix dernières années, au point d’avoir donné à la Xbox One puis aux Series X|S un vrai argument face à PlayStation. Et au moment où Microsoft parle de futur hybride entre console, PC et cloud, voir partir l’un des hommes associés à cette vision laisse forcément un goût amer.


Windows Central - https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xboxs-backwards-compatibility-program-and-cloud-gaming-lead-has-been-laid-off-from-microsoft-after-37-years
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    posted the 07/07/2026 at 06:53 PM by liquidus
    comments (16)
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:25 PM
    Asha qui vient de la branche IA a dû dire à la direction que les ingénieurs/programmeurs ne servaient plus à rien (comme pour l'histoire du moteur d'ID Software) vu qu'elle pense que l'IA peut les remplacer, ça va être drôle quand ils vont comprendre que ce ne sera jamais le cas et qu'ils vont accumulé les bugs et problèmes comme avec Windows 11...
    keiku posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    en vrai il n'ont plus besoin de rétrocompatibilité vu que le pc par défaut est rétrocompatible et que les xbox sont des pc...
    sph1x posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    Lui faire ça après 37 ans de bons et loyaux services.
    Une honte.

    Son nom est peut être inconnu mais il reste un grand bonhomme du patrimoine JV pour ce qu'il a accompli.

    Chapeau Monsieur
    altendorf posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    tripy73 C'est surtout la cost-killer de Satya Nadella. Il lui a demandé de faire le ménage et elle y va à fond
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:46 PM
    altendorf : ça ne n'en doute pas et lui-même suit les instructions des actionnaires qui veulent rendre la branche Xbox autant profitable que les autres constructeurs (d'où la déclaration à ce propos dans le mail)...
    mattewlogan posted the 07/07/2026 at 09:30 PM
    C du propre Xbox…
    kirk posted the 07/07/2026 at 09:38 PM
    Comme d'hab. Se reposer sur l'émulation et de bons gros DD.
    wickette posted the 07/07/2026 at 10:10 PM
    tripy73

    Quelqu'un avec cette séniorité (37 ans chez MS) ça doit faire très longtemps qu'il ne code plus mais qu'il dirige des équipes.

    Faut pas que l'IA soit l'arbre qui cache la forêt, on peut pas miser tous les licenciements sur l'IA, ces boites virent des gens depuis une éternité et la mode c'est qu'ils disent que c'est parce que l'IA, pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils ont besoin de gonfler le bilan fiscal
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 11:06 PM
    wickette : je suis totalement d'accord et je n’ai pas que les licenciements étaient tous liées à l’IA, mais en discutant avec beaucoup de programmeurs, c'est ce qu’il ressort concernant les décisions prises dans ce domaine d'expertise. Les dirigeants pensent que virer les développeurs seniors qui coûtent cher pour les remplacer par des novices biberonnés au vibe coding va permettre de faire des économies, mais la réalité c'est que ces jeunes seront incapables de maintenir la viabilité d'un gros projet sur le long terme.

    Après pour ID Software je pense qu’ils veulent faire d'une pierre deux coups, virer les ingénieurs (qui sont parmiles plus haut salaire) qui ont dév le moteur maison et l’ont fait évoluer, afin de le remplacer par l’UE et ainsi économiser sur l'ensemble des coûts de production à l’image de ce qu’il s’est passé avec le moteur de Halo.
    nyseko posted the 07/08/2026 at 07:20 AM
    Ce n'est pas très compliqué, avec l'IA qui pompe énormément d'argent, la branche Xbox doit être rentable et c'est tout.

    Donc elle élague au maximum pour essayer d'aller vers la rentabilité.
    gasmok2 posted the 07/08/2026 at 09:18 AM
    Putain après 37 ans....
    Le mec a marqué l'histoire de Xbox et Asha qui dit qu'elle veut revenir aux fondamentaux vire le mec qui symbolisait justement ça....
    bennj posted the 07/08/2026 at 01:25 PM
    wickette +1
    mibugishiden posted the 07/08/2026 at 02:38 PM
    Franchement sur ça ils ont été bons MS et c'est a leur honneur, côté Sony c'est un peu la misère de pas pour mettre des jeux PS1, PS2 ou PS3 sur la PS5.
    jobiwan posted the 07/08/2026 at 04:48 PM
    keiku Cela à beau être des PC, nous avons quand même attendu un nombre d’années incalculables pour voir débarquer des émulateurs XBOX et XBOX360. Et encore, tout n'est pas parfait.
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:30 PM
    jobiwan mais bon tous les jeux xbox sont sur pc..., oui les anciens jeux xbox et 360 risque de se perdre mais tous ce qui est sortit depuis la one...

    et puis même si c'est pas parfait les émulateur existe aussi comme tu le dis si bien... moi je parlais plutot du fait que le pc n'a pas de gen donc pas besoin de rétrocompatibilité et que tous ce qui sort sur xbox sort aujourd'hui sur pc
    jobiwan posted the 07/09/2026 at 03:25 AM
    keiku Oui, effectivement le PC n'as pas de gen au sens propre du terme.
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