SONY Waypoint
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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/24/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Jason Schreier ne serait pas surpris que GOW Laufey soit annoncé (très bientôt) pour février ou mars 2027
Les studios Sony


Une sortie pour février/mars 2027 selon Jason Schreier :

Si vous êtes God of War Laufey , par exemple, vous pourriez regarder le paysage et vous dire : « Tiens, j’ai l’impression que ça va être notre grand titre phare de l’année, ça va être un très bon jeu. Il va recevoir de bonnes critiques. Il a beaucoup d’atouts vraiment intéressants.
On devrait pouvoir attirer beaucoup l’attention des médias. » Et ça n’arrivera pas si vous le sortez à peu près en même temps que GTA 6. Voilà donc une autre raison importante.


Il y aura encore quelques sorties en septembre, ce qui entraînera forcément des échecs, car, encore une fois, si vous visez ce client qui n’achète que deux jeux par an, vous n’aurez probablement pas beaucoup de chance. C’est un peu comme jouer au loto. Certains de ces jeux passeront donc inévitablement inaperçus, et les mois de février et mars seront extrêmement chargés. On va voir beaucoup de jeux sortir… J’ai déjà mentionné God of War Laufey. Je ne serais pas surpris qu’il soit annoncé très bientôt pour février ou mars. Final Fantasy 7 Revelation a déjà été annoncé pour le printemps prochain. Je pense qu’il y en a d’autres. Fable sortira en février.
Persona 4 Revival sort en février. Tomb Raider : Legacy of Atlantis sort en février.
Je m’attends à ce qu’il y en ait d’autres pendant cette période.


Annonce au possible State of Play de septembre?
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    aozora78, neptonic
    posted the 06/24/2026 at 02:27 PM by jenicris
    comments (13)
    ratchet posted the 06/24/2026 at 02:42 PM
    Début 2027 ça va être dingue bordel
    neptonic posted the 06/24/2026 at 02:45 PM
    korou posted the 06/24/2026 at 02:47 PM
    Si c’est vrai ….
    jenicris posted the 06/24/2026 at 02:47 PM
    korou si Jason le dit c'est comme si c'était officiel
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 02:57 PM
    J'ai l'impression que ça se confirme pour le premier semestre 2027.
    Excellente nouvelle ! L'une de mes plus grosses attentes de 2027.

    Ça confirme ce que je pense. God of War Laufey au premier semestre. Until Dawn 2 pour l'été et Intergalactic pour fin 2027.
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 03:10 PM
    jenicris intergalactic en mai, note le
    aozora78 posted the 06/24/2026 at 03:24 PM
    Donc Février - Mars 2027 pour moi ça ferait Tomb Raider Legacy Of Atlantis, Persona 4 Revival, God Of War Laufey

    Mon dieu ce début d'année.

    Y a Fable aussi pour ceux que ça intéresse.
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 03:29 PM
    Ils veulent pas qu’on respire les fumiers
    kinectical posted the 06/24/2026 at 03:30 PM
    Je le voit très bien sortir en mi/fin mars
    jenicris posted the 06/24/2026 at 03:32 PM
    romgamer6859 pas impossible au vu de ce que dit Schreier
    korou posted the 06/24/2026 at 03:33 PM
    jenicris ça va être incroyable
    pcverso posted the 06/24/2026 at 03:58 PM
    les dernieres exclus de la ps5 avant la ps6
    wickette posted the 06/24/2026 at 04:58 PM
    Day one pour moi, tout ce que je vois m'intrigue et le jeu a l'air tellement bien fait, ça transpire la passion à tout va, techniquement mais aussi niveau lore, environnements, personnages, scénario....très hâte

    Le jeu a été présenté avec 20 min de gameplay on est quand même à la fin d'un chantier pour moi, c'est pas un teaser cgi
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