Si vous êtes God of War Laufey , par exemple, vous pourriez regarder le paysage et vous dire : « Tiens, j’ai l’impression que ça va être notre grand titre phare de l’année, ça va être un très bon jeu. Il va recevoir de bonnes critiques. Il a beaucoup d’atouts vraiment intéressants.

On devrait pouvoir attirer beaucoup l’attention des médias. » Et ça n’arrivera pas si vous le sortez à peu près en même temps que GTA 6. Voilà donc une autre raison importante.

Il y aura encore quelques sorties en septembre, ce qui entraînera forcément des échecs, car, encore une fois, si vous visez ce client qui n’achète que deux jeux par an, vous n’aurez probablement pas beaucoup de chance. C’est un peu comme jouer au loto. Certains de ces jeux passeront donc inévitablement inaperçus, et les mois de février et mars seront extrêmement chargés. On va voir beaucoup de jeux sortir… J’ai déjà mentionné God of War Laufey. Je ne serais pas surpris qu’il soit annoncé très bientôt pour février ou mars. Final Fantasy 7 Revelation a déjà été annoncé pour le printemps prochain. Je pense qu’il y en a d’autres. Fable sortira en février.

Persona 4 Revival sort en février. Tomb Raider : Legacy of Atlantis sort en février.

Je m’attends à ce qu’il y en ait d’autres pendant cette période.

Une sortie pour février/mars 2027 selon Jason Schreier :Annonce au possible State of Play de septembre?