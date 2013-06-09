Schreier soutient que la plupart des débats sur les budgets des jeux vidéo passent complètement à côté de la véritable raison pour laquelle les coûts ont explosé.Quand les gens entendent :- Concord a coûté des centaines de millions- Destiny aurait coûté des centaines de millions- Les jeux AAA coûtent désormais entre 300 et 500 millions de dollars, voire plusils en déduisent souvent :- la cupidité des dirigeants- des dépenses inutiles- un marketing excessif- des technologies coûteusesMais le facteur principal est en réalité beaucoup plus simple :- Les personnes.Les budgets des jeux vidéo modernes sont en grande majorité constitués de :- salaires- avantages sociaux- frais généraux- coûts liés à l'emploi- frais de bureau liés aux employésEn d'autres termes :Les budgets AAA sont principalement des budgets de main-d'œuvre.Schreier fait remarquer que beaucoup de gens comparent les jeux vidéo aux films.Dans le cinéma, les dépenses concernent :- les acteurs- les décors- les lieux de tournage- le matériel- les déplacements- la logistique de productionLes jeux vidéo, c'est différent.Un studio de jeux vidéo consacre principalement son budget à :- les développeurs- les graphistes- les animateurs- les designer- les ingénieurs- les producteurs- l'assurance qualité- le personnel de soutienEt contrairement aux films :Beaucoup de ces personnes restent attachées au projet pendant des années.On ne peut pas simplement les faire venir pour deux semaines puis les renvoyer chez eux.Le développement d'un jeu AAA nécessite :- des équipes importantes- des délais longs- un effectif permanentce qui engendre d'énormes coûts récurrents.Schreier présente l'indicateur budgétaire le plus important du secteur : le burn rateBurn rate = coût par employé par moiscomprenant :- salaire- avantages sociaux- charges sociales- locaux- matériel informatique- frais généraux- frais de soutien diversVers 2015 :Moyenne "Burn Rate" :- environ 10 000 $ par employépar moisCe qui équivaut à :- environ 120 000 $ par anfrais généraux compris.Hypothèses :- 100 employés- 10 000 $ de dépenses mensuelles- Cycle de développement de 3 ansCalcul :10 000 $ × 100 employés × 36 mois = 36 millions de dollarsUn budget AAA assez courant à l'époque.Deux changements majeurs :1. Les salaires ont augmenté.Notamment à :- Seattle- Los Angeles- San Francisco- Vancouver2. Allongement des cycles de développementLes jeux nécessitent désormais :- plus de temps- des équipes plus importantes- davantage de contenu- une plus grande complexité techniqueLa combinaison de :- plus de personnes- sur des périodes plus longuesentraîne une explosion des budgets.Schreier propose :Taille de l'équipe :- 400 développeursRythme de dépense :- 15 000 $ par moisDurée de développement :- 5 ansCalcul :15 000 $ × 400 × 60 mois = 360 millions de dollarsC'est ainsi que les projets AAA modernes atteignent :- plus de 300 millions de dollars- sans aucun gaspillage extraordinaireRien qu'en coûts de personnel.Parmi les grandes villes technologiques :Le rythme de consommation des fonds pourrait avoisiner :- 20 000 $+par employépar moiscar les studios se livrent concurrence avec :- Meta- Google- Anthropic- Amazon-Microsoftpour attirer les talents.Beaucoup de joueurs entendent :« 240 000 dollars par an »et en concluent :« Les développeurs sont riches. »Schreier n'est pas d'accord.Dans des villes comme :- San Francisco- Seattleces salaires peuvent simplement correspondre à :- un niveau de vie de classe moyenne supérieure- l'accession à la propriété- l'éducation des enfantsplutôt qu'à une richesse extrême.Paramètres :- 20 000 $ de dépenses mensuelles- 400 employés- Cycle de développement de 4 ansCalcul :20 000 $ × 400 × 48= 384 millions de dollarsEncore une fois :Un budget de jeu de près de 400 millions de dollars sans aucune dépense inhabituelle.Uniquement la main-d'œuvre.Schreier aborde spécifiquement des réactions telles que :« Comment Concord a-t-il pu coûter des centaines de millions ? »Sa réponse :Cessez de vous focaliser sur :- le genre- l'ampleur du projet- le fait que vous ayez personnellement aimé le jeuPensez plutôt à :Nombre de personnesNombre de moisC'est là que va l'argent.Même si le jeu est :- un jeu de tir- pas en monde ouvert- pas un RPGLes équipes nombreuses sur de longues périodes finissent par coûter extrêmement cher.Schreier reconnaît :Certains studios présentent indéniablement :- du gaspillage- un manque d’efficacité- une préproduction pléthorique- des erreurs de gestionParmi les exemples, on peut citer :- des années de prototypage- des changements d’orientation- des itérations excessivesCependant :Le facteur principal n’est pas une mauvaise gestion.C'est tout simplement :l'augmentation des coûtsCombinée à :l'allongement des délais.L'une des sections les plus importantes.Les studios s'appuient de plus en plus sur :- le co-développement- l'externalisation- des équipes de soutien externescar :Le personnel à temps plein coûte très cher.Au lieu d'embaucher :- 100 employés permanentsun studio peut :- faire appel à des spécialistes sous contrat- augmenter temporairement ses effectifs- réduire ses effectifs par la suiteCela réduit considérablement l'exposition au Burn Rate.Schreier avance les arguments suivants :Cette tendance s'accélère car :Car le Burn Rate en:- Amérique du Nordest nettement plus élevé que dans de nombreux autres pays.La baisse des coûts de main-d'œuvre à l'étranger se traduit par :- des budgets réduits- moins de risques financiers- une plus grande flexibilitépour les éditeurs.Autre facteur majeur :Les incitations gouvernementales.Exemple :- MontréalLes crédits d'impôt peuvent permettre de récupérer :- 30 % ou plusdes coûts de main-d'œuvre.Cela peut réduire les budgets de plusieurs dizaines de millions de dollars.En résumé :Le choix du site est devenu une décision financière majeure.Schreier pousse ensuite les chiffres à l'extrême.Supposons :- 1 000 employés- 20 000 $ de dépenses mensuelles- Un cycle de développement de 5 ansCalcul :20 000 $ × 1 000 × 60 = 1,2 milliard de dollarsLe but n'est pas de dire que chaque jeu coûte autant.Le but est le suivant :Le calcul lui-même rend théoriquement possible un développement à un milliard de dollars si la taille de l'équipe et les délais continuent d'augmenter.L'une des principales conséquences :Si un projet coûte :- 300 millions de dollars- 400 millions de dollars- 500 millions de dollarsalors un échec financier devient catastrophique.Cela explique pourquoi les éditeurs ont de plus en plus tendance à :- réduire leurs effectifs- fermer des studios- limiter les risques- recourir à l'externalisation- rechercher des incitations fiscalescar les budgets ont atteint des niveaux tels qu'un seul échec commercial peut avoir des conséquences dévastatrices.La principale critique de Schreier à l'égard du discours sur InternetSchreier soutient que les discussions en ligne ont souvent tendance à tout réduire à :- des dirigeants cupides- des développeurs paresseux- des managers incompétentstout en ignorant la réalité économique structurelle.Sa position :Ces éléments peuvent parfois être vrais.Mais le tableau d'ensemble est le suivant :- hausse des salaires- hausse de l'inflation- allongement des cycles de développement- augmentation de la taille des équipes- complexité croissante de la productionTout cela simultanément.Le message principal de Schreier est le suivant :Lorsque vous lisez des articles indiquant qu'un jeu AAA a coûté :- 250 millions de dollars- 350 millions de dollars- 500 millions de dollarsne pensez pas immédiatement à :- la corruption- les excès des dirigeants- des dépenses incontrôléesDemandez-vous plutôt :Combien de personnes ont travaillé sur ce projet ?Pendant combien d'années ?Car les budgets AAA modernes sont de plus en plus déterminés par une équation simple :Burn rate × Taille de l'équipe × Durée de développementEt à mesure que :- les salaires augmentent- les équipes s'agrandissent- les délais s'allongentles budgets AAA grimpent naturellement jusqu'à atteindre des centaines de millions de dollars, avant même que le marketing n'entre en jeu.