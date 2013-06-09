SONY Waypoint
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Jason Schreier : Pourquoi la production des jeux vidéo coûte-t-elle si cher ?
Business & stratégie commerciale


Tout savoir sur les budgets des jeux vidéo — Pourquoi les jeux AAA coûtent désormais entre 300 et 500 millions de dollars, voire plus

Thèse principale

Schreier soutient que la plupart des débats sur les budgets des jeux vidéo passent complètement à côté de la véritable raison pour laquelle les coûts ont explosé.

Quand les gens entendent :

- Concord a coûté des centaines de millions
- Destiny aurait coûté des centaines de millions
- Les jeux AAA coûtent désormais entre 300 et 500 millions de dollars, voire plus

ils en déduisent souvent :

- la cupidité des dirigeants
- des dépenses inutiles
- un marketing excessif
- des technologies coûteuses

Mais le facteur principal est en réalité beaucoup plus simple :

- Les personnes.

Les budgets des jeux vidéo modernes sont en grande majorité constitués de :

- salaires
- avantages sociaux
- frais généraux
- coûts liés à l'emploi
- frais de bureau liés aux employés

En d'autres termes :

Les budgets AAA sont principalement des budgets de main-d'œuvre.

Les jeux vidéo ne sont pas comme les films

Schreier fait remarquer que beaucoup de gens comparent les jeux vidéo aux films.

Dans le cinéma, les dépenses concernent :

- les acteurs
- les décors
- les lieux de tournage
- le matériel
- les déplacements
- la logistique de production

Les jeux vidéo, c'est différent.

Un studio de jeux vidéo consacre principalement son budget à :

- les développeurs
- les graphistes
- les animateurs
- les designer
- les ingénieurs
- les producteurs
- l'assurance qualité
- le personnel de soutien

Et contrairement aux films :

Beaucoup de ces personnes restent attachées au projet pendant des années.

On ne peut pas simplement les faire venir pour deux semaines puis les renvoyer chez eux.

Le développement d'un jeu AAA nécessite :

- des équipes importantes
- des délais longs
- un effectif permanent

ce qui engendre d'énormes coûts récurrents.

Le concept de « burn rate »

Schreier présente l'indicateur budgétaire le plus important du secteur : le burn rate

Burn rate = coût par employé par mois

comprenant :

- salaire
- avantages sociaux
- charges sociales
- locaux
- matériel informatique
- frais généraux
- frais de soutien divers

Historique "Burn Rate"

Vers 2015 :

Moyenne "Burn Rate" :

- environ 10 000 $ par employé
par mois

Ce qui équivaut à :

- environ 120 000 $ par an

frais généraux compris.

Exemple : un jeu AAA en 2015

Hypothèses :

- 100 employés
- 10 000 $ de dépenses mensuelles
- Cycle de développement de 3 ans

Calcul :

10 000 $ × 100 employés × 36 mois = 36 millions de dollars

Un budget AAA assez courant à l'époque.

Qu'est-ce qui a changé ?

Deux changements majeurs :

1. Les salaires ont augmenté.

Notamment à :

- Seattle
- Los Angeles
- San Francisco
- Vancouver

2. Allongement des cycles de développement

Les jeux nécessitent désormais :

- plus de temps
- des équipes plus importantes
- davantage de contenu
- une plus grande complexité technique

La combinaison de :

- plus de personnes
- sur des périodes plus longues

entraîne une explosion des budgets.

Exemple de budget pour un jeu AAA moderne

Schreier propose :

Taille de l'équipe :

- 400 développeurs

Rythme de dépense :

- 15 000 $ par mois

Durée de développement :

- 5 ans

Calcul :

15 000 $ × 400 × 60 mois = 360 millions de dollars

C'est ainsi que les projets AAA modernes atteignent :

- plus de 300 millions de dollars
- sans aucun gaspillage extraordinaire

Rien qu'en coûts de personnel.

Pourquoi San Francisco est encore plus chère

Parmi les grandes villes technologiques :

Le rythme de consommation des fonds pourrait avoisiner :

- 20 000 $+
par employé
par mois

car les studios se livrent concurrence avec :

- Meta
- Google
- Anthropic
- Amazon
-Microsoft

pour attirer les talents.

Une idée reçue courante

Beaucoup de joueurs entendent :

« 240 000 dollars par an »

et en concluent :

« Les développeurs sont riches. »

Schreier n'est pas d'accord.

Dans des villes comme :

- San Francisco
- Seattle

ces salaires peuvent simplement correspondre à :

- un niveau de vie de classe moyenne supérieure
- l'accession à la propriété
- l'éducation des enfants

plutôt qu'à une richesse extrême.

Un autre exemple AAA

Paramètres :

- 20 000 $ de dépenses mensuelles
- 400 employés
- Cycle de développement de 4 ans

Calcul :

20 000 $ × 400 × 48
= 384 millions de dollars

Encore une fois :

Un budget de jeu de près de 400 millions de dollars sans aucune dépense inhabituelle.

Uniquement la main-d'œuvre.

L'exemple de Concord

Schreier aborde spécifiquement des réactions telles que :

« Comment Concord a-t-il pu coûter des centaines de millions ? »

Sa réponse :

Cessez de vous focaliser sur :

- le genre
- l'ampleur du projet
- le fait que vous ayez personnellement aimé le jeu

Pensez plutôt à :

Nombre de personnes
×
Nombre de mois

C'est là que va l'argent.

Même si le jeu est :

- un jeu de tir
- pas en monde ouvert
- pas un RPG

Les équipes nombreuses sur de longues périodes finissent par coûter extrêmement cher.

Le gaspillage existe — mais ce n’est pas la cause principale

Schreier reconnaît :

Certains studios présentent indéniablement :

- du gaspillage
- un manque d’efficacité
- une préproduction pléthorique
- des erreurs de gestion

Parmi les exemples, on peut citer :

- des années de prototypage
- des changements d’orientation
- des itérations excessives

Cependant :

Le facteur principal n’est pas une mauvaise gestion.

C'est tout simplement :
l'augmentation des coûts

Combinée à :
l'allongement des délais.

Pourquoi l'externalisation ne cesse de se développer

L'une des sections les plus importantes.

Les studios s'appuient de plus en plus sur :

- le co-développement
- l'externalisation
- des équipes de soutien externes

car :

Le personnel à temps plein coûte très cher.

Au lieu d'embaucher :

- 100 employés permanents

un studio peut :

- faire appel à des spécialistes sous contrat
- augmenter temporairement ses effectifs
- réduire ses effectifs par la suite

Cela réduit considérablement l'exposition au Burn Rate.

Pourquoi de plus en plus de projets de développement sont délocalisés à l'étranger

Schreier avance les arguments suivants :

Cette tendance s'accélère car :

Car le Burn Rate en:

- Amérique du Nord

est nettement plus élevé que dans de nombreux autres pays.

La baisse des coûts de main-d'œuvre à l'étranger se traduit par :

- des budgets réduits
- moins de risques financiers
- une plus grande flexibilité

pour les éditeurs.

Les crédits d'impôt ont plus d'importance qu'on ne le pense

Autre facteur majeur :

Les incitations gouvernementales.

Exemple :

- Montréal

Les crédits d'impôt peuvent permettre de récupérer :

- 30 % ou plus

des coûts de main-d'œuvre.

Cela peut réduire les budgets de plusieurs dizaines de millions de dollars.

En résumé :

Le choix du site est devenu une décision financière majeure.

L'expérience de pensée du milliard de dollars

Schreier pousse ensuite les chiffres à l'extrême.

Supposons :

- 1 000 employés
- 20 000 $ de dépenses mensuelles
- Un cycle de développement de 5 ans

Calcul :

20 000 $ × 1 000 × 60 = 1,2 milliard de dollars

Le but n'est pas de dire que chaque jeu coûte autant.

Le but est le suivant :

Le calcul lui-même rend théoriquement possible un développement à un milliard de dollars si la taille de l'équipe et les délais continuent d'augmenter.

Pourquoi les licenciements ne cessent de se multiplier

L'une des principales conséquences :

Si un projet coûte :

- 300 millions de dollars
- 400 millions de dollars
- 500 millions de dollars

alors un échec financier devient catastrophique.

Cela explique pourquoi les éditeurs ont de plus en plus tendance à :

- réduire leurs effectifs
- fermer des studios
- limiter les risques
- recourir à l'externalisation
- rechercher des incitations fiscales

car les budgets ont atteint des niveaux tels qu'un seul échec commercial peut avoir des conséquences dévastatrices.

La principale critique de Schreier à l'égard du discours sur Internet

Schreier soutient que les discussions en ligne ont souvent tendance à tout réduire à :

- des dirigeants cupides
- des développeurs paresseux
- des managers incompétents

tout en ignorant la réalité économique structurelle.

Sa position :

Ces éléments peuvent parfois être vrais.

Mais le tableau d'ensemble est le suivant :

- hausse des salaires
- hausse de l'inflation
- allongement des cycles de développement
- augmentation de la taille des équipes
- complexité croissante de la production

Tout cela simultanément.

Conclusion

Le message principal de Schreier est le suivant :

Lorsque vous lisez des articles indiquant qu'un jeu AAA a coûté :

- 250 millions de dollars
- 350 millions de dollars
- 500 millions de dollars

ne pensez pas immédiatement à :

- la corruption
- les excès des dirigeants
- des dépenses incontrôlées

Demandez-vous plutôt :

Combien de personnes ont travaillé sur ce projet ?
Pendant combien d'années ?

Car les budgets AAA modernes sont de plus en plus déterminés par une équation simple :

Burn rate × Taille de l'équipe × Durée de développement

Et à mesure que :

- les salaires augmentent
- les équipes s'agrandissent
- les délais s'allongent

les budgets AAA grimpent naturellement jusqu'à atteindre des centaines de millions de dollars, avant même que le marketing n'entre en jeu.
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    raoh38, altendorf, walterwhite
    posted the 05/30/2026 at 10:33 PM by jenicris
    comments (8)
    altendorf posted the 05/30/2026 at 10:39 PM
    C'est quand même dingue de devoir attendre que Jason Schreier fasse ce genre de vidéo pour que certains réalisent comment fonctionne l'industrie, mais c'est cool. S'il y a bien quelqu'un pour parler de ce sujet, c'est lui, tout comme quand il dénonce le crunch.
    shambala93 posted the 05/30/2026 at 10:45 PM
    Ça fait des années qu’on le dit que les salaires outre atlantique ont explosé !
    Faut en vendre des jeux pour rentabiliser des coûts à hauteur de 300/400 personnes à 5/10/15k par mois sur 6/7 ans !
    suzukube posted the 05/30/2026 at 10:54 PM
    Très complet, merci !
    nigel posted the 05/30/2026 at 11:51 PM
    Je plussoie tout ce qui est dit, c'est globalement ce que j'avais pas mal expliqué en commentaire d'un autre article.

    C'est pour ça que développer au USA deviens compliqué, et que à la GDC c'était un sujet récurent sur delocaliser pour baisser les couts. Le codev va probablement devenir de plus en plus présent
    zekk posted the 05/30/2026 at 11:57 PM
    shambala93 5/10/15k ha oui quand même !
    51love posted the 05/31/2026 at 12:09 AM
    zekk j'ai plusieurs collègues dans le dev informatique qui ont été transférés aux USA, et ils sont tous entre 200 et 400k usd par an. Et je parle uniquement salaire, hors prime, cadeaux, et charge pour l'entreprise... Mais même ici en France on coûte cher, et les charges sont très élevés, quand je vois ce que je touche et que mon employeur versé à l'état en fin d'année, puis les impôts que je paie... bref..

    Les AAA demandent des trop grosses équipes. Les jeux les plus ambitieux et coûteux sont très difficiles a rentabiliser, en plus du nombre d'années de boulot où les mecs sont payés avant tout retour sur investissement.

    Ça devient de plus en plus en plus compliqué pour les constructeurs a cause de ce contexte de produire des exclusivités marquantes et nombreuses pour inciter a l'achat de leur machine plutôt que celle du concurrent.

    Du coup Microsoft et Sony font bcp de choix merdiques..

    Ya que Nintendo qui s'en sort bien, vu qu'ils ont des IP maison très fortes et qu'ils font rarement des jeux à gros budget.

    Environ 10millions un pokémon canonique les rats
    altendorf posted the 05/31/2026 at 12:44 AM
    nigel C'est pour ça qu'à un moment quand il y a eu des acquisitions (ou des partenariats) de certains studios de co-dev chez Sony, Microsoft ou encore NetEase/Tencent, j'avais dit que la prochaine "guerre" des acquisitions allaient être principalement ce genre de studios.
    raoh38 posted the 05/31/2026 at 12:51 AM
    Oui sa fait un moment que l'on sait que les studios occidentaux vont a leur perte a cause de cette masse salariale incontrôlable et il faut le dire injustifiable....surtout que les dev de l'epoqoue bossaient beaucoup plus alors qu’aujourd’hui certains bossent en télé travail 3 jours par semaine.
    C'est intenable et les studios asiatiques comme polonais par exemple (cd projekt qui ont de gros budget mais avec 1500 personnes contre 300 a 500 pour un studio us)...et puis par l'IA qui remplacera ce beau monde mercantile qui en aura de trop profité.Bien-sur a part un succès majeur.
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