Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/29/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Full Circle / Trailer
RPG




Editeur : Deck 13
Développeur : 2nd Player Games
Genre : RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Anglais / Allemand.

Sous une cité céleste, sur une surface envahie par des bêtes mutantes, de jeunes héros sont élevés avec un seul but : braver les contrées sauvages et préserver le dernier refuge de l’humanité. Mais lorsqu’une mission au-delà des murs révèle des survivants, des cités rivales et des secrets auxquels personne ne les avait préparés, toutes leurs certitudes commencent à s’effondrer.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=CuEjtPNMegw
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    posted the 05/29/2026 at 08:50 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    guiguif posted the 05/29/2026 at 09:34 AM
    Sympa, c'est la journée des trail de J-RPG indé
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