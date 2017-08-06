Editeur : Deck 13

Développeur : 2nd Player Games

Genre : RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Anglais / Allemand.

Sous une cité céleste, sur une surface envahie par des bêtes mutantes, de jeunes héros sont élevés avec un seul but : braver les contrées sauvages et préserver le dernier refuge de l’humanité. Mais lorsqu’une mission au-delà des murs révèle des survivants, des cités rivales et des secrets auxquels personne ne les avait préparés, toutes leurs certitudes commencent à s’effondrer.