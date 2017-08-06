description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Editeur : Deck 13
Développeur : 2nd Player Games
Genre : RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Anglais / Allemand.
Sous une cité céleste, sur une surface envahie par des bêtes mutantes, de jeunes héros sont élevés avec un seul but : braver les contrées sauvages et préserver le dernier refuge de l’humanité. Mais lorsqu’une mission au-delà des murs révèle des survivants, des cités rivales et des secrets auxquels personne ne les avait préparés, toutes leurs certitudes commencent à s’effondrer.