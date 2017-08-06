Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/21/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/XSX] Luna Abyss / Lancement
Action





Éditeur : Kwalee Labs
Développeur : Kwalee
Genre : Action
Disponible PC/PS5/XSX
Le jeu sera réellement disponible à 17H00
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Vous êtes en prison et devez explorer une mégastructure abandonnée profondément enfouie sous la surface de la lune factice Luna. Votre mission : récupérer une technologie tombée dans l’oubli à l’intérieur de l’abîme, et retrouver la colonie perdue qu’elle a consumée. Chacun de vos mouvements sera scruté par votre geôlière artificielle, Aylin.
Ces ruines centenaires résonnent d’échos infernaux, susurrant les secrets de la ville de Greymont autrefois prospère, et de son terrible sort. Le Fléau. Les doctrines du Père tout-puissant. La chorale du Collectif. Les voix de l’abîme vous appellent ; elles murmurent d’étranges messages...


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 79%
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    posted the 05/21/2026 at 01:15 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    churos45 posted the 05/21/2026 at 01:28 PM
    J'avais trouvé la démo bien sympa même si j'ai trouvé les phases de plateforme pas vraiment intéressantes. Je pense que j'y jouerai un jour
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