Éditeur : Kwalee Labs

Développeur : Kwalee

Genre : Action

Disponible PC/PS5/XSX

Le jeu sera réellement disponible à 17H00

Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Vous êtes en prison et devez explorer une mégastructure abandonnée profondément enfouie sous la surface de la lune factice Luna. Votre mission : récupérer une technologie tombée dans l’oubli à l’intérieur de l’abîme, et retrouver la colonie perdue qu’elle a consumée. Chacun de vos mouvements sera scruté par votre geôlière artificielle, Aylin.Ces ruines centenaires résonnent d’échos infernaux, susurrant les secrets de la ville de Greymont autrefois prospère, et de son terrible sort. Le Fléau. Les doctrines du Père tout-puissant. La chorale du Collectif. Les voix de l’abîme vous appellent ; elles murmurent d’étranges messages...