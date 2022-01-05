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Une victoire pour les chinois et fans du jeu otome Love and Deepspace qui ont fusillé les développeurs de chez Amazing Seasun Games. Après 2 mois de maintenance, Snowbreak: Containment Zone est de nouveau accessible pour les joueurs du monde entier mais comme on s'y attendait avec le prix d'une censure venant non pas des plateformes Google/Apple/Valve mais de la Chine donc.Parmi les changements :- Les costumes suggestives dont les maillots de bains sont désormais censurés pour tout le monde.- La physique des seins a été supprimée.- Des scènes suggestives supprimées.Ce sont bien de nouvelles censure ici qui sont pires que les censures qui étaient déjà en vigueur sur la version chinoise du jeu.Alors certains sur les réseaux sociaux affirment qu'il s'agit d'une erreur technique et donnent des solutions pour rétablir les apparences d'origines, mais je n'ai pas vu Amazing Seasun Games réagir officiellement à cela. En gros le problème serait que le jeu charge les 2 versions censurée et non-censurée, mais pour accéder à cette version non-censuré faut passer par "un mod" du jeu...Pour rappel des faits, une collaboration entre le jeu Snowbreak et le service chinois China Post devait se faire là-bas en mars dernier, mais plusieurs personnes ont signalé le jeu au point que ça passait au JT télévisé. Puis les développeurs ont annoncé une maintenance sans date de fin, privant d'accès les joueurs du monde entier, pas seulement en Chine.On ne le dira jamais assez : Fuck le dématériel.