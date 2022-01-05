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Snowbreak: Containment Zone de nouveau disponible, mais censuré
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Une victoire pour les chinois et fans du jeu otome Love and Deepspace qui ont fusillé les développeurs de chez Amazing Seasun Games. Après 2 mois de maintenance, Snowbreak: Containment Zone est de nouveau accessible pour les joueurs du monde entier mais comme on s'y attendait avec le prix d'une censure venant non pas des plateformes Google/Apple/Valve mais de la Chine donc.

Parmi les changements :
- Les costumes suggestives dont les maillots de bains sont désormais censurés pour tout le monde.
- La physique des seins a été supprimée.
- Des scènes suggestives supprimées.

Ce sont bien de nouvelles censure ici qui sont pires que les censures qui étaient déjà en vigueur sur la version chinoise du jeu.




Alors certains sur les réseaux sociaux affirment qu'il s'agit d'une erreur technique et donnent des solutions pour rétablir les apparences d'origines, mais je n'ai pas vu Amazing Seasun Games réagir officiellement à cela. En gros le problème serait que le jeu charge les 2 versions censurée et non-censurée, mais pour accéder à cette version non-censuré faut passer par "un mod" du jeu...

Pour rappel des faits, une collaboration entre le jeu Snowbreak et le service chinois China Post devait se faire là-bas en mars dernier, mais plusieurs personnes ont signalé le jeu au point que ça passait au JT télévisé. Puis les développeurs ont annoncé une maintenance sans date de fin, privant d'accès les joueurs du monde entier, pas seulement en Chine.

On ne le dira jamais assez : Fuck le dématériel.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/snowbreak-containment-zone-to-resume-service-after-over-two-months-of-server-downtime/
    tags : steam mobile android ios snownbreak
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    posted the 05/08/2026 at 01:48 PM by masharu
    comments (1)
    ravyxxs posted the 05/08/2026 at 02:43 PM
    Moi j'ai toujours dit, les jeux qui sont trop orientés sexuelles je trouve ça ridicule. Tu veux te vider, désolé si l'expression est sale, tu as deux choix, soit tu vas sur Google et XXX dans la barre de recherche, soit, et c'est la meilleur option en plus d'être la plus saine pour ta conscience, tu sors avec une meuf ou tu couches avec des meufs.

    Je sais qu'il y a un public, pas besoin de me le dire, je trouve juste que c'est vraiment mauvais pour le joueur, ça perverti l'esprit. Ces censures ne sortent pas de nul part...
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