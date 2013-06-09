Playstation 5
En substance, ils ont indiqué que les prix de la mémoire avaient un impact direct sur la nomenclature de Next Generation, et que c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas encore fixé de date de lancement.
Ils s'attendent à ce que les prix de la mémoire restent élevés en 2027 ; ils vont donc suivre de près l'évolution de la situation et s'adapter en conséquence.
Ils étudient également de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits pour faire face à cette situation (cela peu laisser fortement entendre que la console portable pourrait constituer une option moins coûteuse).
https://www.irwebmeeting.com/sony/live/20260508/FLxqkweF/202603_4q_02_en/index.html
posted the 05/08/2026 at 08:44 AM by jenicris
- sois ils vendent une console hors de prix et donc des ventes pas ouf
- sois ils attendent mais comme la conception est terminée ils perdent de l'oseille