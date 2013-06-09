SONY Waypoint
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/08/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Sony : "Nous n’avons pas encore décidé de la date de sortie de la PS6, Le coût de la mémoire influencera notre décision"
Playstation 5


En substance, ils ont indiqué que les prix de la mémoire avaient un impact direct sur la nomenclature de Next Generation, et que c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas encore fixé de date de lancement.
Ils s'attendent à ce que les prix de la mémoire restent élevés en 2027 ; ils vont donc suivre de près l'évolution de la situation et s'adapter en conséquence.
Ils étudient également de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits pour faire face à cette situation (cela peu laisser fortement entendre que la console portable pourrait constituer une option moins coûteuse).

https://www.irwebmeeting.com/sony/live/20260508/FLxqkweF/202603_4q_02_en/index.html
https://www.resetera.com/threads/chip-xbox-is-disappearing-from-poland-spokesperson-cites-lower-than-expected-sales-and-strategy-shift-as-reasons-for-unavailability.1064028/
    tags : sony ps6
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    ouroboros4
    posted the 05/08/2026 at 08:44 AM by jenicris
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    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 08:46 AM
    Moi je reste focus sur 2028 pour la sortie de la console
    jenicris posted the 05/08/2026 at 08:52 AM
    ouroboros4 ça doit pas être simple :

    - sois ils vendent une console hors de prix et donc des ventes pas ouf
    - sois ils attendent mais comme la conception est terminée ils perdent de l'oseille
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