description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Freedom Games
Développeur : Halberd Studios
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : Q4 2026
Langues : Anglais / Espagnol.
Par le développeur de 9 Years of Shadows.
Vous êtes Pablo Cruz, un détective mexicain sélectionné par Lady Death elle-même pour s'occuper de la plus grande affaire de sa carrière : récupérer une puissante amulette qui peut saper son pouvoir sur le royaume des morts et perturber el Día de los Muertos. La Sombra et un costume Mariachi imprégné de pouvoirs surnaturels, il est temps pour vous de descendre dans le monde souterrain et d'affronter les Légendes Mariachi et leurs sbires - avant qu'il ne soit trop tard !
Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie