profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 319
visites since opening : 706503
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
UDON présente les couvertures du prochain Street Fighter Swimsuit Special 2026
Collection
Je l'avais évoqué lors de mon article Top-Bikini Capcom (à revoir ici), ces derniers à l'instant de Marvel propose via un partenariat avec UDON Entertainement des numéros pin-up "spécial été" avec les héros mais surtout les héroïnes de leur jeux vidéo dessinées par plusieurs artistes.

Les canadiens d'UDON ont présenté plus tôt cette semaine les couvertures (aux choix à l'achat pour les clients) pour l'édition 2026 du Street Fighter Swimsuit Specials (et également le 5e et dernier numéro du comic Mega Man X). Mais avant de vous montrer les couvertures, voici également celles pour la 3e année du Shantae Swimsuit Special, l'héroïne éponyme de WayForward.




Pour 2026, UDON semble revenir à un focus sur les personnages Street Fighter sans l'univers étendu (d'où le drop de la mention "and friends" du titre, donc exit Final Fight et cie). Les couvertures sont d'ailleurs toutes réalisés par le même artiste et un de mes préférés du genre depuis les années 2000, REIQ, avec une version spéciale hommage réalisé par l'artiste Genzoman.

On espère que comme pour le maillot de Manon, Capcom s'inspirera du maillot de Jury ici pour SF6 .





Pour les intéressés, les précommandes sont ouvertes sur le site officiel de UDON Entertainment.
NoisyPixel - https://noisypixel.net/udon-july-2026-shantae-street-fighter-swimsuit-mega-man-x-5/
    tags : capcom wayforward shantae street fighter 6 sf6
    1
    Like
    Who likes this ?
    osiris67
    posted the 04/26/2026 at 05:41 PM by masharu
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo