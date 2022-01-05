Je l'avais évoqué lors de mon article Top-Bikini Capcom (à revoir ici
), ces derniers à l'instant de Marvel propose via un partenariat avec UDON Entertainement des numéros pin-up "spécial été" avec les héros mais surtout les héroïnes de leur jeux vidéo dessinées par plusieurs artistes.
Les canadiens d'UDON ont présenté plus tôt cette semaine les couvertures (aux choix à l'achat pour les clients) pour l'édition 2026 du Street Fighter Swimsuit Specials (et également le 5e et dernier numéro du comic Mega Man X). Mais avant de vous montrer les couvertures, voici également celles pour la 3e année du Shantae Swimsuit Special, l'héroïne éponyme de WayForward.
Pour 2026, UDON semble revenir à un focus sur les personnages Street Fighter sans l'univers étendu (d'où le drop de la mention "and friends" du titre, donc exit Final Fight et cie). Les couvertures sont d'ailleurs toutes réalisés par le même artiste et un de mes préférés du genre depuis les années 2000, REIQ, avec une version spéciale hommage réalisé par l'artiste Genzoman.
On espère que comme pour le maillot de Manon, Capcom s'inspirera du maillot de Jury ici pour SF6
.
Pour les intéressés, les précommandes sont ouvertes sur le site officiel de UDON Entertainment.