description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Shift Up a présenté il y a quelques heures les prochains contenus à venir dans le cadre des 3 ans et demi de leur jeu Goddess of Victory: NIKKE, centré ici sur le concert tant attendu d'Anis et le retour de ton groupe d'idoles, les T.T. Stars. Leur passé sera enfin révélé et avec cela je l'espère les secrets de Tetra Line et son président Mustang.
Anis dans sa version Over-Spec, mais également Neon Over-Spec, seront les 2 nouvelles unités. Avistar sera l'unité offerte pour les joueurs qui se connecteront duront l'évènement.
2 costumes pour Anis seront également introduit, les 2 seront d'ailleurs disponible via le même tirage de costume. Un second costume premium via tirage est quant à lui destiné à Liberalio, quand Rapi: Carmine et Dorothy auront chacune un costume d'idole.
Pour ceux qui les ont raté, retour d'anciens costumes durant le temp limité de l'évènement :
Le résultat du 4e sondage de popularité. Pour rappel Modernia, Carmine et Rapi: Carmine, gagnantes des précédentes éditions, ne sont pas reconduites ici. Et la gagnante est sans conteste Cendrillon, qui déjà avait failli gagner la précédente édition avant que Rapi la double. Liberalio, la Petite Sirène, la version étudiante d'Arcana et Blanche Neige forment le top-5
Les chapitre 35 et 36 seront également disponibles. Une nouvelle hérétique et boss fera son introduction, Egovista.
Je vous en parlais ici, alors que le jeu de carte Nivel Arena a montré une image d'un costume d'EVE (ci-dessus le costume Ocean Maid) pas présent dans NIKKE, on n'a pas eu d'info sur le rerun de l'évènement collaboratif Stellar Blade, on verra en juin.
Voici ci-dessous le livestream en entier. Si on a rien pour Stellar Blade, rendez-vous en juillet pour l'évènement d'été.