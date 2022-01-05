Collection

















On commence par l'ultime publicité pour EVE dans le battle royal de Krafton, PUBG, avec 2 illustrations réalisés par Shift Up et relayés sur les comptes officiels des 2 compagnies.Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents articles, les joueurs pourront obtenir l'apparence évolutive d'EVE dans PUBG: Battlegrounds. La collaboration commence le 8 avril sur PC et la semaine suivante le 16 sur PS5 et XS (ça sera ainsi la seule fois que EVE apparaitra sur Xbox...).Ensuite pour les collectionneurs (et je pense que ça pourrait t'intéresser Opthomas) de cartes à jouer, Stellar Blade rejoint le jeu de carte coréen Nivel Arena qui est une série de carte à jouer cross-over, ayant déjà réalisé des cartes pour Goddess of Victory: NIKKE avec Shift Up mais également les jeux Epic Seven, Eternal Return et Brown Dust II, les cartes suivant les mêmes règles de jeu. Retrouvez des cartes avec les personnages du jeu dont Raven, Lily ou encore Enya, avec des illustrations officiels et même inédites.Les cartes Stellar Blade arrivent sur Nivel Arena le 8 mai en Corée du Sud.Ceux qui suivent auront remarqué qu'une des cartes montre EVE dans son apparence du jeu NIKKE mais portant une tenue qu'elle n'a pas dans ce jeu, le Maid Ocean. Le livestream des 3 ans et demi de NIKKE aura lieu la semaine prochaine, on verra alors s'il y aura des informations sur le rerun de l'évènement collaboratif avec Stellar Blade.