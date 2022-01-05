Actualité

Quelque chose se passe en Chine concernant le jeu service Snowbreak: Containment Zone et qui affecte les joueurs du reste du monde. Actuellement en maintenance depuis lundi (ce qui est anormalement long), certains craignent une très grosse censure une fois le jeu de nouveau accessible, qui viendrait non pas de Valve, Google ou Apple, mais du gouvernement chinois. Pour preuve, les développeurs ont même prévu des dédommagements assez important dont les choix d'un personnage et arme gratuitement.Tout se déroule en ce début de semaine. Les développeurs chinois du jeu, Amazing Seasun Games (derrière Mecha BREAK également), préparait alors une collaboration avec China Post (alias La Poste chinoise) qui est sous la tutelle du gouvernement chinois afin de distribuer les produits dérivés du jeu. Sauf que plusieurs chinois ont commencé à protester qu'une entreprise au service de l'Etat ne devrait pas s'associer à un jeu proposant des contenus érotiques, cela a fait tant que bruit que c'est passé sur les journaux télévisés là-bas. Depuis hier sur Bilibili, l'équivalent de YouTube en Chine, certains joueurs ont aussi remarqué que les développeurs ont enlevé des vidéos.Malgré le peu d'information concret sur la situation, cela a suffit pour qu'une guerre de communautés se déclenche sur nos propres réseaux en occident, opposant les joueurs de Snowbreak à la communauté Deep Love Space, un otome (= visual novel pour femme très populaire en Chine).Comme pour Brown Dust II je pense faire un nouveau rapport dès la situation évolue.