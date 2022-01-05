Actualité





Mahou Arms est un jeu d'action et de combat inspiré des anime qui raconte l'histoire d'un groupe paramilitaire de filles magiques luttant contre une invasion extraterrestre.



L'humanité est sur le point d'être totalement asservie par une force extraterrestre connue sous le nom de « Locks ». GARDA, une organisation paramilitaire mondiale, a enfin découvert le moyen de riposter : les filles magiques.



Vous êtes commandant chez GARDA. Vous devez mener votre petit groupe hétéroclite vers la victoire à tout prix. Apprenez à connaître vos nouvelles recrues et prenez le contrôle direct du champ de bataille pour reconquérir la Terre. Bonne chance, commandant.

La version finale de Mahou Arms, disponible en accès anticipé sur Steam depuis 2020, sera disponible le 27 avril prochain et l'éditeur Sekai Project informe que le prix passera de 29€ à 39€.En addition, le jeu de panty shoot Panty Party également édité par Sekai Project actuellement dispo sur Steam et NS1 va arriver sur le store occidental des PS4 et PS5 le 13 février prochain (déjà disponible au Japon).