Ce dossier trouve son origine dans l’article d’Opthomas, « On peut faire un jeu Superman ! »
, qui a relancé une réflexion déjà ancienne sur l’adaptation de l’Homme d’Acier en jeu vidéo. Quelques échanges avec Shanks
ont ensuite permis d’approfondir cette question et d’ouvrir un parallèle complémentaire, offrant un angle d’analyse différent pour interroger les limites structurelles du gameplay face à un héros intrinsèquement invincible
.
posted the 01/09/2026 at 06:34 PM by liquidus