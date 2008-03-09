profile
Superman Returns
name : Superman Returns
platform : Xbox 360
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : action
european release date : 11/30/2006
us release date : 11/20/2006
other versions : Xbox - PC - PlayStation 2 - GameCube - PlayStation 3
official website : http://www.ea.com/superman_returns/
Gamingpedia - Superman, un héros difficile à jouer
GamingPedia
Ce dossier trouve son origine dans l’article d’Opthomas, « On peut faire un jeu Superman ! », qui a relancé une réflexion déjà ancienne sur l’adaptation de l’Homme d’Acier en jeu vidéo. Quelques échanges avec Shanks ont ensuite permis d’approfondir cette question et d’ouvrir un parallèle complémentaire, offrant un angle d’analyse différent pour interroger les limites structurelles du gameplay face à un héros intrinsèquement invincible.






    posted the 01/09/2026 at 06:34 PM by liquidus
