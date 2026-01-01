Batman

Spider-Man

Un débat existe depuis longtemps sur les réseaux : pourquoi n'avons-nous pas encore un vrai jeu vidéo sur Superman ?Comme le souligne parfois des postes et autres threads ici ou là que ça soit sur X, Instagram ou autre réseaux sociales, créer un titre autour de l'Homme d'Acier semble être un "lose-lose" : trop fidèle à l'univers, et c'est ennuyeux en quelques heures ; trop nerfé, et ça ne ressemble plus à Superman et les vrais fan de Superman vous tombent sur le poil. Mais arrêtons les excuses ! En piochant dans l'immense panthéon des ennemis DC, on peut concevoir un gameplay ultra-dynamique, immersif et vraiment stimulant.Voici une vision développée pour un jeu Superman game qui je pense démontre que les ayants doit sont justes cons/débiles.Oubliez les thugs humains lambda qui se font balayer d'un souffle. Pour poser un vrai défi dès les premières missions, imaginez des vagues de robots de Brainiac – ces machines froides et calculateurs qui scannent les faiblesses de Supes en temps réel, adaptant leurs lasers et leurs champs de force pour drainer son énergie solaire. Ajoutez à ça les Parademons de Darkseid, ces essaims volants et agressifs d'Apokolips, armés de rayons Omega qui percent même la peau d'acier de Kal-El. En horde, ils submergent le joueur : il faut prioriser les cibles, utiliser l'environnement (bâtiments à détruire pour les écraser), et gérer la fatigue solaire. Ça crée du chaos urbain épique, comme dans Batman: Arkham Knight mais avec une échelle supermanienne. Résultat ? Chaque combat de rue devient une bataille tactique, pas une promenade de santé.En outre si on imagine que le jeu sera centré sur Brainiac, Dark Seid et Lex Luthor, pour ce dernier on peut imaginer que ce dernier octroies à ses soldats / minions des armes basés sur la Kriptonite.Donc ici on aurait notre barre de vie ainsi qu'une barre d'énergie solaire. A l'instar d'un Batman qui utilise l'ombre nous en tant que Superman c'est la lumière qu'on devrait chercher et les ennemies même les plus simple pourrait le savoir.Aussi on pourrait avoir des clones de Bizarro et Metallo pouvant nous donner du fil à retordre en tant que sous boss.Pour les phases de boss, piochez dans les icônes : Darkseid avec ses Rayons Omega qui téléportent et annihilent ; Doomsday , la bête qui s'adapte à chaque coup et régénère ; Brainiac en vaisseau-mère miniaturisant Metropolis ; Bizarro (le vrai), le clone défectueux qui inverse les pouvoirs (feu au lieu de glace, etc.) ; ou Metallo (encore le vrai) , le cyborg au cœur de Kryptonite qui irradie Supes à distance.Aussi on sait que Superman est invincible... sauf contre la magie et l'électricité. Silver Banshee , avec son hurlement spectral, pourrait être un boss récurrent : son cri sonique ignore l'invincibilité, forçant le joueur à esquiver en vol supersonique ou à utiliser des objets pour l'étourdir. Développez-la en arène hantée à Gotham, où ses illusions spectrales piègent Clark dans des visions de Krypton perdu.Livewire , la méta-humaine électrique, draine l'énergie solaire via les lignes haute tension de Metropolis. Elle pose un défi en combat urbain : hackez les réseaux pour la surcharger, ou affrontez là sous la pluie pour amplifier ses attaques. Ces fights exploitent les faiblesses canoniques, rendant chaque affrontement unique et stratégique.Bref tout ça pour la variété d'ennemies qui peuvent être de vrai problème. On peut même rajouter un Mr. Mxyzptlk pour des moments fun.Au-delà des bastons, ajoutez des puzzles éthiques : un train déraillé vers une école ? Sauvez les gosses ou stoppez la loco qui menace une centrale nucléaire ? Un immeuble en feu avec des civils piégés, mais des bombes de Luthor à désamorcer ? Le joueur doit choisir, avec des conséquences : mauvaise décision = perte de réputation, énervant les autorités ou boostant les vilains.S'inspirer de Spider-Man PS4 pour la balance moral, mais à l'échelle de Superman.La vision X pour scanner, super-ouïe pour entendre les cris, et des comptes à rebours impitoyables. Ça humanise Clark Kent et approfondit l'histoire.De plus en s'inspirant de Smallville on peut faire une sorte de jeu origine story avec le premier jeu ou Superman découvre ses pouvoirs, le deuxième ou il jongle entre son job de journaliste et Superman, etc...Les ayants, sortez de votre torpeur ! Voilà, on a tout pour un jeu Superman parfait : challenge constant, respect de l'univers avec de la variété.Les ayants droit () manquent d'imagination parce qu'ils sont... disons, pas très inspirés.l'a fait avecavecà qui le tour pour l'Homme de Demain ?Et vous, quelles idées ajouteriez vous ? Dites le en com' ! Qu'en pensez-vous de mon idée communauté Gamekyo ? Un Superman game, oui ou non ?