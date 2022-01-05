Actualité













Dans quelques minutes commencera la nouvelle présentation pour Goddess of Victory: NIKKE avec son lot de nouvelles informations sur les prochains évènements du jeu mobile dont celui dédié au nouvel an. Attendue au tournant, la nouvelle version SSR d'Anis sera peut être ajouté dès ce jeudi si Shift Up répète le même schéma que pour Rapi en janvier 2025.Peut être un teasing pour la prochaine collaboration, après une année 2025 très compacte (enchainement entre Evangelion Part 2, rerun Evangelion, Stellar Blade, rerun Nier: Automata et Resident Evil après les 2 events spéciaux Summer et Bunny Suit) mais Shift Up promet de se calmer niveau collaboration, on verra.Comme d'habitude je ferais un débrief dans quelques heures en mettant à jour cet article.Nouvelle Nikke : Ce n'est finalement pas la nouvelle version d'Anis mais la nouvelle version de Blanche Neige qui était visible dans les données du jeu depuis l'évènement Goddess Fall.Nouvel évènement scénarisé centré sur Blanche Neige qui se souvient des évènements de l'opération Ark Guardian dans lequel l'escouade s'est battu contre l'armée de la Reine Rapture.La Reine Rapture dans sa version "humaine" avant sa version grotesque dans station spatiale.Nouveaux costumes payants pour Alice (version original), Quency (version voleuse) et Emma (version upgrade). Celui d'Alice est disponible via le tirage de gacha (peut couter jusqu'à 60€), ceux d'Emma et Quency sont via les 2 passes saisonniers. Les costumes limités qui reviennent concerne Maxie, Gouverne et Guillotine.Simple mention habiutuelle qu'il y aura une collaboration avec une autre IP d'ici février.Et c'est tout pour les grosses annonces. Parmi les ajouts de la prochaine mise à jour, la possibilité notamment d'avoir 10 fonds d'écran pour l'écran d'accueil au lieu de 5 actuellement. La possibilité d'obtenir une unité SSR garantie avec des tickets spéciaux à l'occasion du nouvel an.