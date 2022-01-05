profile
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/23/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 226
visites since opening : 534686
subscribers : 4
bloggers : 1
Un nouveau Taimanin "safe" ? Un teaser pour Taimanin Squad
Actualité


Taimanin est une série populaire d'eroge (erotic games) développés par le studio Lilith, les visual novel japonais pour adulte avec du contenu sexuel et concernant Taimanin bien hard à bien répulser certains d'entre vous. La série a fêté ses 20 ans cette année.

Mais ces dernières années les développeurs de chez Gremory Games ont obtenu un partenariat avec Lilith pour développer des jeux "Safe of Work" sur la licence Taimanin, sans contenus pornographiques et étant ainsi considéré comme dans leur propre canon séparé des jeux d'origine. Leur premier jeu, Action Taimanin, est un jeu d'action 3D qui reprend en parti l'histoire du visual novel Taimanin Asagi.



Aujourd'hui Gremory Games a annoncé Taimanin Squad après l'avoir teasé l'été dernier. D'après la seule image in-game du jeu disponible (ci-dessous), Taimanin Squad semble être un jeu PVP 3V3 en 3D avec toujours cette aspect "collection gacha" qu'avaient déjà Action Taimanin et de Taimanin RPGX avant lui.



Pas beaucoup d'information à l'heure actuelle sur ce nouveau jeu (pas de date de sorti notamment, mais c'est prévu sur mobile en tout cas), mais on devrait retrouver le casting usuel des différents jeux vu les quelques artworks diffusé sur les pages officielles.


Automaton - https://automaton-media.com/en/news/action-taimanin-developers-tease-new-title-taimanin-squad/
    tags : mobile android ios taimanin lilith soft gremory games
    1
    Like
    volran
    volran
    posted the 12/23/2025 at 11:04 AM by masharu
    comments (7)
    kujotaro posted the 12/23/2025 at 11:19 AM
    Jeu pvp 3vs3. Poubelle. Désolé les fans.
    masharu posted the 12/23/2025 at 11:37 AM
    J'ai dit PVP mais c'est peut être du PVE comme Pokémon Masters, ce serait plus logique d'ailleurs.
    volran posted the 12/23/2025 at 11:58 AM
    Dommage qu'il y a pas de version PC de prévue
    burningcrimson posted the 12/23/2025 at 11:58 AM
    J'aurais du mal à jouer à un jeu de cette license vu les images que j'ai encore en tête
    victornewman posted the 12/23/2025 at 12:07 PM
    shido posted the 12/23/2025 at 12:25 PM
    la premiere fois que j'ai entendu parler de cette license , c'était durant un jour de noël , c'est dire le joli cadeau de noël que j'ai eu cette nuit la
    victornewman posted the 12/23/2025 at 01:30 PM
    C'est le goty du rouleau de PQ ????
