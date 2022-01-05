Actualité





Taimanin est une série populaire d'eroge (erotic games) développés par le studio Lilith, les visual novel japonais pour adulte avec du contenu sexuel et concernant Taimanin bien hard à bien répulser certains d'entre vous. La série a fêté ses 20 ans cette année.Mais ces dernières années les développeurs de chez Gremory Games ont obtenu un partenariat avec Lilith pour développer des jeux "Safe of Work" sur la licence Taimanin, sans contenus pornographiques et étant ainsi considéré comme dans leur propre canon séparé des jeux d'origine. Leur premier jeu, Action Taimanin, est un jeu d'action 3D qui reprend en parti l'histoire du visual novel Taimanin Asagi.Aujourd'hui Gremory Games a annoncé Taimanin Squad après l'avoir teasé l'été dernier. D'après la seule image in-game du jeu disponible (ci-dessous), Taimanin Squad semble être un jeu PVP 3V3 en 3D avec toujours cette aspect "collection gacha" qu'avaient déjà Action Taimanin et de Taimanin RPGX avant lui.Pas beaucoup d'information à l'heure actuelle sur ce nouveau jeu (pas de date de sorti notamment, mais c'est prévu sur mobile en tout cas), mais on devrait retrouver le casting usuel des différents jeux vu les quelques artworks diffusé sur les pages officielles.