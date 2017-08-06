Éditeur : bildundtonfabrik

Développeur : bildundtonfabrik

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC

Prévu sur Consoles

Date de sortie : 2026 (Consoles)

Langues : Anglais / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Espagnol / Allemand.

Vous incarnez Constance qui se retrouve un jour mystérieusement emprisonnée par ses démons intérieurs dans son subconscient.