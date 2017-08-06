Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/25/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3927
visites since opening : 15853959
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Constance / Disponible
Metroidvania





Éditeur : bildundtonfabrik
Développeur : bildundtonfabrik
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC
Prévu sur Consoles
Date de sortie : 2026 (Consoles)
Langues : Anglais / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Espagnol / Allemand.

Vous incarnez Constance qui se retrouve un jour mystérieusement emprisonnée par ses démons intérieurs dans son subconscient.


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 84% Gamekult 7/10
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/25/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    beyondgood074 posted the 11/25/2025 at 09:25 AM
    Le jeu me hypait pas mal, donc je l'ai acheté ce matin, et au final petite douche froide. :/

    A part sa très chouette DA, c'est ultra générique, avec un level design insupportable.
    Le gameplay est ultra basique et vu des centaines de fois dans d'autres Metroidvania.
    Le thème du jeu c'est le Burn Out, est-ce un sujet de société assez problématique pour le dénoncer à travers un jeu vidéo.. pourquoi pas à la limite, mais je trouve que c'est assez mal traité, on te balance des messages très peu subtils du genre "tu dois te reposer, c'est IMPORTANT de se reposer" quand tu chopes un point de save.

    Bref, j'ai pas été convaincu, c'est pas mauvais loin de la, mais c'est ultra générique et déjà vu, je pense qu'il y a mieux à faire.
    Ca me semble assez compliqué ces derniers temps de faire du Metroidvania intéressant, à part certaines exceptions.
    Le genre est sous exploité, et souvent exploité de la même façon.

    Au final je crois que ceux qui arrivent vraiment à me hyper sont ceux qui gardent la formule de base, Bloodstained notamment !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo