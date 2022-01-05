Actualité

J'éditerais l'article avec les nouvelles informations dans les 2 heures après la diffusion qui commencera à midi heure française (dans ~5 min).Suivez en direct la nouvelle présentation pour les 3 ans du jeu mobile Goddess of Victory: NIKKE où Shift Up, via les personnages d'Anis, Neon ainsi que Papillon (censurée pour YouTube) et Cecil, annoncera le nouvel évènement scénarisé qui commencera la semaine prochaine et qui aura la lourde tache de succéder à Old Tales, le meilleur event réalisé pour le second anniversaire il y a 1 an tout pile.Vu avec le datamining du jeu après la MAJ pour l'event collaboratif avec Capcom et Resident Evil début octobre, Nayuta (ci-dessus) et Liberalio ont de grande d'être les nouvelles unités ajoutées.