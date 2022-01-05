profile
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/25/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 191
visites since opening : 467121
subscribers : 4
bloggers : 1
NIKKE - Livestream 3rd Anniversary
Actualité


J'éditerais l'article avec les nouvelles informations dans les 2 heures après la diffusion qui commencera à midi heure française (dans ~5 min).

Suivez en direct la nouvelle présentation pour les 3 ans du jeu mobile Goddess of Victory: NIKKE où Shift Up, via les personnages d'Anis, Neon ainsi que Papillon (censurée pour YouTube ) et Cecil, annoncera le nouvel évènement scénarisé qui commencera la semaine prochaine et qui aura la lourde tache de succéder à Old Tales, le meilleur event réalisé pour le second anniversaire il y a 1 an tout pile.



Vu avec le datamining du jeu après la MAJ pour l'event collaboratif avec Capcom et Resident Evil début octobre, Nayuta (ci-dessus) et Liberalio ont de grande d'être les nouvelles unités ajoutées.
    posted the 10/25/2025 at 09:54 AM by masharu
