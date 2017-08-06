Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PS5] Blue Prince / En boîte
Aventure





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Dogubomb
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langue : Anglais

Bienvenue au Mont Holly, l'étrange manoir où les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégie et en énigmes qui s'entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Votre périple vous mènera-t-il jusqu'à l'objet de toutes les rumeurs : la chambre 46 ?


iam8bit Edition
Début des envois le 21 novembre 2025



Steam
Quelques tests :
IGNFrance 10/10 Actugaming 9/10 Numerama 9/10 CNPlay 8/10 GAC 7,5/10
https://www.youtube.com/watch?v=cEnbqKE8c2U
    posted the 09/02/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    ravyxxs posted the 09/02/2025 at 05:53 PM
    Tellement hâte de le faire.
    jackfrost posted the 09/02/2025 at 09:37 PM
    Il a l'air assez dingue
    egguibs posted the 09/02/2025 at 10:25 PM
    Mon goty pour l'instant
