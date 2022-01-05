description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Nouveau trailer pour Hotel Barcelona, né des idées de Swery et Suda51, un jeu d'action 2D inspiré des films d'horreur du genre slasher et développé par le studio japonais White Owls.
Incarnez Justine, une marshal américaine débutante qui a le petit problème d'être possédée par l'âme dérangée d'un tueur en série, le Dr Canival. Piégée dans l'enceinte de l'HOTEL BARCELONA et désespérée de pouvoir partir, Justine doit se frayer un chemin à coups de hache et de couteau à travers des sbires sanguinaires et des boss monstrueux, tous inspirés des classiques les plus terrifiants du cinéma d'horreur.
Disponible sur Xbox, PlayStation et Steam le 26 septembre prochain.