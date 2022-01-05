profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
Waifukyo
Les Waifus de Kyo
Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Une date et un nouveau trailer pour Hotel Barcelona
Actualité
Nouveau trailer pour Hotel Barcelona, né des idées de Swery et Suda51, un jeu d'action 2D inspiré des films d'horreur du genre slasher et développé par le studio japonais White Owls.



Incarnez Justine, une marshal américaine débutante qui a le petit problème d'être possédée par l'âme dérangée d'un tueur en série, le Dr Canival. Piégée dans l'enceinte de l'HOTEL BARCELONA et désespérée de pouvoir partir, Justine doit se frayer un chemin à coups de hache et de couteau à travers des sbires sanguinaires et des boss monstrueux, tous inspirés des classiques les plus terrifiants du cinéma d'horreur.





Disponible sur Xbox, PlayStation et Steam le 26 septembre prochain.
Niche Gamer - https://nichegamer.com/hotel-barcelona-release-date-trailer/
    posted the 08/22/2025 at 01:17 PM by masharu
    comments (4)
    altendorf posted the 08/22/2025 at 01:25 PM
    Cela s'annonce tellement top !
    losz posted the 08/22/2025 at 01:27 PM
    Je trouve ca tout pourrie perso, Swery65 c'était un coup de chance je crois deadly premonition
    churos45 posted the 08/23/2025 at 02:25 AM
    J'ai bien aimé "The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories" alors que ça avait l'air horrible donc en vrai j'attends de voir manette en main
    kujotaro posted the 08/23/2025 at 09:38 PM
    Pas mal !
