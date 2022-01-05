Actualité

Incarnez Justine, une marshal américaine débutante qui a le petit problème d'être possédée par l'âme dérangée d'un tueur en série, le Dr Canival. Piégée dans l'enceinte de l'HOTEL BARCELONA et désespérée de pouvoir partir, Justine doit se frayer un chemin à coups de hache et de couteau à travers des sbires sanguinaires et des boss monstrueux, tous inspirés des classiques les plus terrifiants du cinéma d'horreur.





Nouveau trailer pour Hotel Barcelona, né des idées de Swery et Suda51, un jeu d'action 2D inspiré des films d'horreur du genre slasher et développé par le studio japonais White Owls.Disponible sur Xbox, PlayStation et Steam le 26 septembre prochain.