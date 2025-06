Actualité Xbox

, journaliste chez, a récemment testé. Ce nouvel appareil vise directement à concurrencer des poids lourds du marché portable tels que, tout en proposant une approche innovante de l’expérience utilisateur grâce à. Contrairement aux précédentes consoles portables sous Windows,. À la place,, pensée pour libérer un maximum de ressources système au profit du jeu.. Elle inclut également un système de badging précisant les modes d’accès possibles (local, cloud, remote play) et introduit, permettant un accès rapide aux jeux récents, aux applications, au chat vocal, à son profil, et au multitâche. Un bouton bibliothèque dédié donne un accès direct à tous les jeux installés, toutes plateformes confondues.La Xbox Ally X est la version haut de gamme de deux modèles (l'autre étant la Xbox Ally). Les spécifications annoncées sont les suivantes :confirme que la machine est pensée pour offrir les meilleures performances, autonomie et rapport qualité/prix dans la plage de puissance des 15 à 20 watts.Contrairement à la rumeur d’un projet de console portable Xbox native (qui aurait utilisé l’OS des Series S/X),S. Microsoft mise sur une plateforme ouverte et évolutive, alignée sur son écosystème PC, plutôt qu’un hardware propriétaire cloisonné.: un achat donne accès à une version PC et Xbox d’un même jeu pour plus de 1300 titres compatibles, avec synchronisation des sauvegardes et succès.La console permet aussi le jeu en cloud, le remote play depuis une Xbox locale, et peut se connecter à un écran externe.Les ambitions de Microsoft sur ce segment restent prudentes.. La, plus puissante et capable de faire tourner des titres comme, vise, en 2023, déclarait ne pas croire que ces appareils resteraient des niches. Pourtant, deux ans plus tard, ils n’ont pas encore atteint la masse critique.Dernier point clé :. Reste à connaître son prix, ses performances en conditions réelles, et la capacité deà fédérer les éditeurs autour de cette nouvelle plateforme portable.