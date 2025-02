News





Derrière ce titre simplifié se cache une stratégie mise est en place depuis maintenant 8 ans, à savoir faire le pont entre le public mobile et le public console/Nintendo.Devant les investisseurs, le président actuel de Nintendo Shuntaro Furukawa a confirmé que l'entreprise continuera d'explorer les opportunités de nouveaux jeux et nouvelles app sur les plateformes mobile (iOS et Android) afin de soutenir la Nintendo Switch 2 à venir et ses IP majeures. Cela aussi, parce que le marché mobile est un sérieux concurrent aux consoles de jeux, dont Nintendo s'adresse en général à un public familiale (dont les enfants) déjà acquis au mobile.Jusqu'à présent, seul Fire Emblem Heroes a sérieusement performé pour Nintendo sur ce secteur, rapportant plus de 1 milliard de revenu depuis 2017. Des survivants, Mario Kart Tour est en mode maintenance avec le retour en boucle d'anciens events (jusqu'à une probable fin de service) et Animal Crossing: Pocket Camp a été rendu payant, a défaut de rester gratuit après sa pseudo fin de service. Nintendo, c'est aussi des apps dont la toute dernière, Nintendo Music, permet d'écouter des musiques des jeux Nintendo (avec ajout d'un nouveau jeu à la liste toutes les semaines). Enfin, Super Mario Run continue à ce jour à avoir des mises à jour "ponctuelles" (comme dernièrement un event pour la sortie de Super Mario Party Jamboree).Coté partenaires, Pokémon Company tient toujours la majeure partie de ses jeux mobiles Pokémon (dont Pokémon Masters EX, Pokémon UNITE, Pokémon Café ReMix et Pokémon Sleep, ainsi que le TCG Pocket qui cartonne actuellement), et Niantic veille toujours sur le suivi de Pokémon GO et Pikmin Bloom malgré les fins de services de tous les autres "Pokémon GO"-like.Furukawa confirme aussi la continuité d'explorer les autres terrains médiatiques, dont a déjà vu à ce jour les films, les parcs d'attractions et la recrudescence de produits dérivés des IP Nintendo.