Par les créateurs deVous êtes Névoa, un enfant énigmatique qui revient enfin sur Terre.Parcourez les vestiges d'un monde en ruine, rencontrez des habitants à la fois amis et ennemis et reconstituez l'histoire fracturée de la Terre.

Éditeur : Extremely OK Games Développeur : Extremely OK Games Genre : Plateforme/Action Prévu sur PC Date de sortie : ANNULE Langue : Anglais.

posted the 01/22/2025 at 11:15 PM by nicolasgourry