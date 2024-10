IGNFrance 10/10

ActuGaming 8,5/10

Gamekult 8/10

Tests en vidéo

Gamespot 10/10



Metaphor: ReFantazio reprend les codes de Persona pour mieux les faire voler en éclat. L’univers fantastique du royaume d’Euchronie est le cadre idéal pour cette allégorie pas toujours subtile sur le racisme et le classisme, mais le jeu propose surtout en son cœur une perfection de la formule déjà bien rodée de sa série sœur. Le système d’archétypes permet une dimension stratégique rarement atteinte, et planifier le calendrier de sa campagne n’a jamais été aussi prenant. Même quelques réserves d’aspect technique ne vont pas entacher le résultat, qui est une aventure absolument inoubliable et qui restera longtemps une référence incontournable pour tout fan du genre.S’appuyant plus que prévu sur le squelette d’un Persona malgré son cadre inédit, Metaphor ReFantazio joue les bons élèves et n’hésite pas à cultiver ses différences lorsqu’il le faut. En résulte un JRPG particulièrement captivant que l’on regarde avec les yeux de l’amour. Sans doute pas assez pour que l’on soit inattentif à quelques sorties de route, que l’on excusera bien volontiers à condition de se laisser porter par la trame narrative. On doute qu’il résonnera chez tout le monde, mais Atlus prouve qu’il est l’un des rois du genre en accouchant de l’un des titres immanquables de cette année.Qui l'eût cru ? Bloober Team réussit finalement à Par ses modifications salvatrices côté gameplay (notamment au niveau des combats, plus addictifs que jamais) et sa direction artistique flamboyante, Metaphor : ReFantazio avait vocation à s'imposer comme une grande épopée. Ce qu'il réussit à être malgré ses défauts, finalement. Mais n'étant pas capable de s'affranchir totalement de ses bases, le Studio Zero renouvelle cette sempiternelle structure arythmique qui causait déjà tant de torts à Persona 5. Les moments intéressants le sont dans des proportions dantesques, mais leur nature sporadique, entrecoupée de parlote et de longs instants à combler les trous par des activités superficielles, les empêchent de conserver leur impact au fil du temps. Même s'il n'est pas minime, il s'agit heureusement du principal défaut de ce Metaphor : ReFantazio, qui saura sans aucun doute convaincre les amateurs les plus patients, pour peu qu'ils aient du temps devant eux. S'il fallait saluer une chose, ce serait évidemment les risques artistiques pris par l'équipe de développement, qui tient avec ce jeu sa proposition la plus audacieuse.