Autant dire queAvant la journée des investisseurs du 17 septembre,. Le concept art, révélé en exclusivité par, présente des éléments qui devraient ravir les fans de la série, notamment des combats navals et aériens, ainsi que des catastrophes naturelles telles que des incendies., responsable des studios EA, a confirmé que le jeu reviendra à une expérience plus classique,, élément central de l'expérience. L'objectif est de retrouver l'essence de la série tout en offrant des espaces de jeu denses et bien conçus., bien que l'équipe ait beaucoup travaillé pour améliorer le jeu après son lancement. Avec cette nouvelle approche, EA souhaite éviter les erreurs passées et garantir que le prochain Battlefield soit bien accueilli dès sa sortie.