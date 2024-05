La PlayStation 5 a été vendue à 59,3 millions d'exemplaires dans le monde, a annoncé Sony dans ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2024.Au total, 4,5 millions d'unités PlayStation 5 ont été vendus au cours du trimestre clos le 31 mars 2024, soit une baisse de 1,8 million d'unités par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cependant, la PlayStation 5 a été vendus à 20,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année fiscale, soit 1,7 million d'unités de plus que l'année précédente.Voici quelques statistiques supplémentaires :[quote]Il y a 118 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network au 31 mars 2024, soit 10 millions de plus que les 108 millions d'utilisateurs actifs au cours de la même période de l'exercice précédent.Les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 combinés se sont vendus à 72,6 millions d'unités au cours du trimestre clos le 31 mars 2024, ce qui représente une augmentation de 4,6 millions par rapport aux 68 millions de logiciels vendus au cours de la même période de l'exercice précédent. 12,3 millions d'unités étaient des titres de première partie, soit 2,8 millions de plus que les 9,5 millions d'unités vendues au cours de la même période de l'exercice précédent. 77 % des ventes de jeux étaient des téléchargements démat de jeux de jeux complets, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.La PS5 bat le record de la PS4 sur un exercice, de 800 000.1,85 milliard de dollars de bénefice pour l'ensemble de l'année, 680 millions de dollars pour le trimestre.PS5 depuis le début de l'année 4,5 millionsNSW 1,96 millionXBS 0,8 millionSony G&NS 7 250 millions $MS Gaming 5 451 millions $ (inclut Activision)Activision 1 970 millions $Nintendo 1 830 millions $Sony G&NS 700 millions de dollarsNintendo 426 millions de dollarsActivision (perte) (350 millions de dollars)PS4 60,1 mPS5 59,3 m (FY23 : 20,8 m)PS2 53,85 m2024 PS5 20,16 m2017 PS4 18,50 mPS5 2024 5,46 millionsPS4 2017 4,53 millionsFY14 48,1 milliards de yens | FY21 346,1 milliards de yensFY15 88,7 milliards de yens | FY22 250,0 milliards de yensFY16 135,6 milliards de yens | FY23 290,2 milliards de yensFY17 177,5 milliards de yens | FY24 310,0 milliards de yens (FCT)