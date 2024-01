C'est via Twitter que Kojima nous donne quelques nouvelles sur le développement de DS2.Il dit qu'il reste que quelques ADR (Automated Dialogue Replacement : Remplacement automatisé des dialogues.) et qu'ils vont commencer à enregistrer les voix off japonaises.En gros pour les ADR, c'est lorsque les acteurs réenregistrent leur voix sur une vidéo existante. Cette technique est utilisée lorsqu'une réplique n'est pas audible dans la séquence originale ou lorsque le réalisateur souhaite modifier une partie du dialogue. Parfois, le dialogue est même ajouté à partir de zéro via l'ADR (si la bouche de l'acteur n'est pas visible sur la séquence).Cela pourrait signifier que le développement approche de la fin, avec possiblement une sortie en fin d'année, au plus tard début d'année prochaine selon notamment Resetera.Vivement que l'on voit ces méchas et nouveaux personnages créé par Shinkawa.