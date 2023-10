Puisque Remake et Rebirth racontent une histoire continue, comment équilibrez-vous Rebirth en apportant des améliorations et des changements à Remake tout en conservant un sentiment de cohésion ?

Voici une nouvelle interview de Hamaguchi dans Saoudigamer.com :Hamaguchi : Le concept, que nous avons défini pour FINAL FANTASY VII REMAKE, est au cœur des trois parties de la trilogie.. De plus, avec l'introduction de la vaste carte du monde dans FINAL FANTASY VII REBIRTH, l'histoire emmène le joueur sur une scène plus grande et les éléments d'exploration du gameplay ont été considérablement étendus et améliorés. Cela signifie que le joueur dispose désormais d'une plus grande liberté que dans l'épisode précédent,En effet, dans le Final Fantasy VII original, il y avait quelques personnages optionnels qui n'étaient pas obligés de rejoindre le groupe en fonction de la progression de l'histoire, maisDe nombreuses situations illustrent les liens qui se tissent entre les différents personnages, et je pense que les fans seront ravis d'en voir davantage.Hamaguchi : Lorsque nous avons sorti FINAL FANTASY VII REMAKE et observé les réactions des fans, nous avons constaté que les joueurs étaient extrêmement satisfaits de l'histoire, mais qu'ils avaient aussi l'impression que le fait de suivre l'histoire réduisait le sentiment d'autonomie du joueur et pouvait donner l'impression d'être entraîné par les événements., et nous avons inclus une grande variété d'éléments secondaires et de contenus scénaristiques en dehors de l'histoire principale. À tel point qu'il est possible d'ignorer complètement l'histoire principale et de se contenter de jouer aux éléments secondaires si vous le souhaitez.La structure des chapitres et l'étendue du vaste monde n'ont rien à voir. Le jeu est divisé en chapitres en fonction de la progression dans l'histoire principale, et de plus en plus de zones du monde de FINAL FANTASY VII s'ouvriront progressivement au fil des chapitres.Cependant, nous avons veillé à ce que l'immersion ne soit pas rompue pour les joueurs qui découvrent ce jeu pour la première fois si les costumes ne correspondent pas à l'endroit où se trouvent les personnages dans l'histoire.La version anglaise: