Cosplay

One Piece Odyssey

Nami (CarryKey) et Robin (Mightyraccoon)







Fire Emblem Engage

Ivy (modèle inconnue)







Monster Hunter Rise

Hinoa (Hachi0122)





Metroid Prime Remastered

Samus (kyrramarie)





Bon je triche ici, ces prises ont été réalisé en 2020 donc rien à avoir avec MP Remastered (mais je voulais l'inclure, et puis c'est Samus haha)



Hogwarts Legacy

Mirabelle Bulbille (NinelBordel)





Atomic Heart

Right (Anita Pudikova)





Summoner Wars: Chronicles

Orbia (Myrtle Sarrosa)







Bayonetta Origins / Bayonetta 3

Bayonetta (Pugoffka)





Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Reisalin Stout (fujitaaku)



Idem, je triche encore un peu, ces prises datent de 2019 pour les opus antérieurs.



Resident Evil 4 Remake

Ashley Graham (PeachMilky)



PeachMilky qui a streamé son playthrought en cosplay.



Ada Wong (Disharmonica)





Horizon Forbidden West: Burning Shores

Aloy (Shiera13)







Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed

Na'el (pixieleex)





Honkai: Star Rail

Tingyun (Big Devil Luer)





Himeko (Larissa Rochefort)





The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Pru'ah (modèle inconnue)





Riju (cutiepiesensei)





Zelda (Kaya Nilson)



Etonnamment pas de (bon) cosplay sur Zelda qui soit dans la thématique TOTK cheveux court et/ou robe soneau (mais pour les curieux il y a les prises par Disharmonica en petite tenue spéciale "mariée").



Street Fighter 6

Chun-li / Cammy (Caytiecosplay)







Juri (akemikuncosplay)







Diablo IV

Lilith (Cinderys)





Final Fantasy XVI

Benedikta Harman (Ladydaniela89)





Shiva (Larissa Rochefort)







Sonic Origins Plus / Sonic Frontiers DLC

Amy (Kaya Nilson)

Je vous propose en ce premier weekend de juillet un récap' jeux vidéo des grosses sorties (console, j'exclu PC et mobile) de ce début d'année 2023 (de janvier à juin), un peu spécial puisqu'il se fait ici via quelques talentueuses artistes cosplay que j'ai donc sélectionné. Il faudrait faire plus d'article cosplay, donc avec celui-là j'espère rattraper l'actualité.Ça sera malheureusement non exhaustif, j'aurais voulu inclure des jeux comme Octopath Traveler II (je pense à Throne) ou encore Wo Long, mais faute de temps je n'ai pu trouvé de sources. Je triche un peu (beaucoup) pour inclure certains jeux dans cette listeEt si cela vous intéresse, on pourrait se pencher sur une suite dédiée aux animes/series/films sortie jusqu'à mi-2023 (mais franchement flemme).Par ordre de sortie :Alors, quel est votre coup de coeur de mi-2023 (jeux vidéo et/ou cosplay) ?