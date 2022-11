JVLive 20/20

God of War Ragnarök est donc ce chef d'œuvre tant espéré. Sans pour autant tout révolutionner, le jeu est plus grand, plus ambitieux, plus jouissif dans ses combats. Plus authentique aussi, grâce à la DualSense et les choses que vous serez amené à découvrir lors de votre voyage. On aurait pu penser que cette suite se reposerait trop sur son aîné, mais il n’en est rien, puisqu’elle conclut avec brio une saga qui n’a pas eu peur de se renouveler et casser ses propres codes pour survivre, et offrir enfin au personnage de Kratos une profondeur insoupçonnée. Foncez dans l’expérience, cette aventure a beaucoup à offrir, nous avons éludé volontairement de nombreux points cruciaux pour vous laisser le plaisir de les découvrir, car ils sont conçus avec passion par ce studio qui fait à présent partie des plus grands. L’âge de la maturité on vous dit.God of War Ragnarok est un testament pour la franchise qui nous a décroché la mâchoire dès les premières heures. Doté de personnages humains, touchants et puissants, d’une narration digne des plus grands et d’une écriture soigneuse, cet épisode nous a fait passer par tout un tas d’émotions. Le rythme effréné et la mise en scène hallucinante se mélangent à un système de combat ô combien jubilatoire qui réussit l’exploit de fusionner définitivement l’ancienne et la nouvelle formule pour accoucher de quelque chose de nouveau et familier en même temps. Plus vif, plus brutal et viscéral, ce volet a dépassé nos espérances et peut concourir sans mal au titre de meilleur jeu de l’année. Une véritable lettre d’amour aux fans de God of War et un chef d'œuvre qui fera date.God of War Ragnarök est irréprochable. Ça m'aura pris un peu moins de 50 heures pour boucler la quête principale et la totalité des activités secondaires, mais chaque seconde a été un véritable plaisir, que ça soit pour l'histoire, les cinématiques, l'exploration, les combats, tout était parfait. Et même si je suis conscient que le système de combat n'apporte pas de grosses nouveautés ou que le scénario a des moments un peu trop calmes, ça n'a jamais été ennuyant ou désagréable pour autant. Je ne pense pas pour autant qu'il arrivera à battre Elden Ring en tant que GOTY, parce que l'effet de surprise du virage extrême opéré par Santa Monica studio pour le God of War de 2018 n'est plus présent. On sait exactement dans quoi on s'engage maintenant : La conclusion géniale et épique des aventures de Kratos et Atreus, on sait que ça va être grandiose et on sait qu'une aventure dont on se souviendra longtemps. God of War Ragnarök est une excellente suite à mettre entre les mains de tout le monde.Faites nous confiance, vous adorerez vivre la fin du monde prophétique de God of War Ragnarok. Ce nouvel épisode renferme une épopée bouleversante, épique, généreuse et extrêmement dense. Santa Monica fait au minimum très bien concernant chaque aspect de son jeu et promet de vous faire ressentir une ribambelle d’émotions, assez pour écarter d’un revers de la main ses quelques faiblesses. Et puis si les sensations en termes de gameplay ne sont pas bouleversées par des changements drastiques, elles demeurent exceptionnelles et s’étoffent de très beaux ajouts. Si vous pensiez que la saga nordique n’aurait plus rien de nouveau à offrir, l’aventure de Ragnarok vous démontre vite le contraire.Nous ne comprenons pas une chose, pourquoi le jeu vidéo n’est-il pas considéré comme un art ? Et pour cause, nous atteignons un niveau digne des plus grands films hollywoodiens, avec une production qui procure beaucoup d’émotions. Le travail réalisé sur l’écriture, l’image et la musique est phénoménal. De plus, les personnes en face de leur écran ne sont pas seulement des spectateurs qui contemplent une œuvre remarquable, qui éblouit et joue avec tous les sens de notre corps jusqu’au toucher, ils sont aussi acteur et peuvent se projeter dans ce roman virtuel.Alors, pourquoi ? Si le cœur bat à 100 à l’heure, si les mains tremblent d’émotions, si les larmes coulent et si le visuel fait vibrer dans un monde bien particulier, alors l’univers du gaming à sa place aux côtés du cinéma, de la bande dessinée et des peintures. God of War Ragnarök est l’exemple parfait pour attribuer à cette catégorie (le jeu vidéo) un rang, le dixième. Nous vous laissons donc sur cette réflexion pour que vous compreniez à quel point cet épisode est extraordinaire et mirifique. Coupez-vous du monde, éteignez les lumières et demandez à un ami de taper 3 coups sur le sol avec un brigadier pour marquer le début de cette aventure ! Le rideau se lève, le spectacle commence...Ne nous laissez pas induire en erreur par le début convenu de God of War Ragnarök : passées les 5 premières heures de « tuto géant », l'aventure début enfin vraiment et prend des allures d'odyssée épique, nettement plus ambitieuse que le premier épisode. Le gameplay gagne en profondeur avec des ajouts pertinents ou ingénieux, les combats claquent, surtout les boss (enfin des monstres colossaux !) et l'exploration vous fera visiter des royaumes parfois immenses et visuellement très variés. Mais on retient surtout de ce God of War Ragnarök une mise en scène époustouflante qui multiplie les passages spectaculaires ou bien émouvants. Alors certes, le premier épisode avait pour lui le plaisir de découvrir Kratos dans une nouvelle mythologie, sa relation avec son fils Atreus ou encore tous les nouveaux éléments de gameplay (comme la partie RPG), et bien entendu cette suite ne peut renouer avec cette « magie ». Mais objectivement, ce Ragnarök dépasse en tous points son prédécesseur, offrant une aventure d'une trentaine d'heures inoubliable (hors endgame, bien entendu). Ne manquez surtout pas la vraie fin... Le studio Santa Monica a réussi son pari en améliorant tous les aspects du jeu originel, hormis peut-être l'ergonomie des menus et de la carte. Si vous avez aimé le God of War de 2018, foncez les yeux fermés.Sans conteste, God of War Ragnarök s’impose comme l’un des titres de cette fin d’année à faire absolument. En enrichissant de manière significative les bases solides du gameplay du premier volet tout en dépoussiérant avec brio son interface désormais plus nette, God of War Ragnarök est incontestablement LE prétendant au GOTY. Même s’il est un poil moins surprenant que le précédent volet et que quelques imprécisions viennent parfois se glisser sur le gameplay, le titre de Santa Monica Studio propose un rythme équilibré, une mise en scène fonctionnant du tonnerre de dieu et surtout une histoire dont on veut absolument voir la finalité tant la qualité d’écriture est fantastique. Le mélange des genres prend toujours aussi bien, comme son exploration, extrêmement grisante. Clairement, dans tout ce qu’il entreprend, God of War Ragnarök est une conclusion à cet arc nordique satisfaisante et assez surprenante.L'effet de surprise de la nouvelle formule s'en va, mais sa puissance demeure. Le premier jeu repoussait déjà les limites de ce que l'on était en droit d'attendre d'un blockbuster sur consoles, cette suite se contente donc finalement de creuser l'écart. Plus que le travail colossal de Santa Monica, c'est aussi l'aboutissement d'une vision de l'action-aventure à haute teneur narrative explorée depuis maintenant quelques années par Sony PlayStation et ses studios first party. Une réussite totale sur laquelle on trouve bien peu de choses à redire : God of War Ragnarök est définitivement un titre qui impose le respect.Il n’est pas aisé de passer après un monument du jeu vidéo tel que God of War 2018. Les attentes étaient énormes, mais les épaules de Kratos sont larges et même si l'on peut regretter une certaine automatisation des actions, par sa narration et son gameplay toujours aussi efficace, Santa Monica Studios parvient à délivrer un nouveau chef d’œuvre qui saura vous transporter et vous toucher pour hisser l’escapade nordique de la licence au sommet de l’olympe !