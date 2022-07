Comme nos jeux continuent de croître en taille et en complexité, ils requièrent toute l'attention de notre studio. Comme nous nous concentrons sur notre projet actuel, nous n'avons pas l'intention de revisiter inFAMOUS ou Sly Cooper pour le moment, et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à ces franchises non plus. Ces personnages sont très spéciaux et très chers à nos cœurs, alors même si nous ne dirons jamais non à une réouverture ultérieure de ces portes, pour l'instant, aucun jeu inFAMOUS ou Sly Cooper n'est en développement.

Après des rumeurs ces derniers mois, de la part de certains "insiders", sur le fait qu'un nouveau Infamous et un nouveau Sly seraient en développement, Sucker Punch affirme aujourd'hui que c'est pas le cas sur son site officiel :