Par les créateurs deVous devrez survivre face aux aliens et défendre les installations humaines en utilisant des mechas dans ce jeu de tactique avec tour par tour et déplacements par cases à l'ancienne.

Mise à jour : Advance Edition Gratuit / Date : 19 Juillet 2022 -Nouveaux mechs et nouvelles armes -Nouveaux défis -Nouvelles capacités pour les pilotes

posted the 06/23/2022 at 07:35 PM by nicolasgourry