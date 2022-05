Nous y sommes presque ! Notre nouveau service PlayStation Plus sera bientôt lancé, et nous avons le plaisir de vous présenter en avant-première certains des jeux* qui seront inclus pendant la période de lancement. Comme nous l'avons annoncé en mars, vous aurez le choix entre trois formules d'avantages, toutes avec des jeux passionnants à jouer.



Voici un aperçu des jeux à venir. Veuillez noter que les titres peuvent varier selon le marché local, et que certains titres ne seront pas disponibles pour le streaming avant le lancement, mais ils seront disponibles pour le téléchargement et les jeux.

Les membres de PlayStation Plus Premium/Deluxe pourront jouer à une sélection de jeux classiques populaires, dont certains bénéficieront d'une fréquence d'images améliorée et d'une résolution de meilleure qualité par rapport à leur version originale de lancement. Pour certains jeux classiques originaux PlayStation et PSP, les membres profiteront également d'une nouvelle interface utilisateur avec des menus qui vous permettront de sauvegarder votre jeu à tout moment, ou même de revenir en arrière si vous voulez recommencer.

De même, les joueurs qui ont déjà acheté la version numérique des jeux de la génération originale PlayStation et PSP n'auront pas à faire un achat séparé ou à s'inscrire à PlayStation Plus pour jouer à ces titres sur PS4 ou PS5. Lorsque ces titres sortiront sur PS4 et PS5, les joueurs pourront se rendre sur le PlayStation Store et télécharger une version pour les consoles sans frais supplémentaires s'ils possèdent déjà la version numérique du titre. Certains de ces titres seront également disponibles à l'achat.

Le temps de jeu n'est comptabilisé que pendant la durée du jeu ; les trophées et les données de sauvegarde sont conservés.

Ubisoft+ arrivera sur PlayStation à l'avenir, donnant accès à plus de 100 titres, à des packs de contenus supplémentaires et à des récompenses sur la plateforme. Le service d'abonnement est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, offrant aux joueurs des sorties en première journée, des jeux classiques et des éditions premium, et sera à terme disponible sur PlayStation et Xbox.



Ubisoft a également révélé qu'à partir du 24 mai, il lancera un nouvel abonnement Ubisoft+ pour PlayStation Plus appelé Ubisoft+ Classics. Ubisoft+ Classics sur PlayStation est une sélection de jeux populaires, dont les meilleures ventes Assassin's Creed Valhalla, The Division et For Honor, ainsi que des jeux classiques tels que Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within et bien d'autres. Le catalogue Ubisoft+ Classics pour PlayStation Plus sera lancé avec 27 titres et atteindra 50 titres d'ici la fin de l'année 2022 - découvrez la liste complète des jeux du premier jour ci-dessous :

PlayStation vient de dévoiler certains jeux du nouveau PS+ sur son Blog:Alienation | Housemarque, PS4Bloodborne | FromSoftware, PS4Concrete Genie | Pixelopus, PS4Days Gone | Bend Studio, PS4Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4Death Stranding and Death Stranding Director's Cut | Kojima Productions, PS4/PS5Demon's Souls | Bluepoint Games, PS5Destruction AllStars | Lucid Games, PS5Everybody's Golf | Japan Studio, PS4Ghost Of Tsushima Director's Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5God of War | Santa Monica Studio, PS4Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4Infamous First Light | Sucker Punch, PS4Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4Knack | Japan Studio, PS4LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4Marvel's Spider-Man | Insomniac Games, PS4Marvel's Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5Matterfall |Housemarque, PS4MediEvil | Other Ocean, PS4Patapon Remastered | Japan Studio, PS4Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4Resogun | Housemarque, PS4Returnal | Housemarque, PS5Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4The Last Guardian | Japan Studio, PS4The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4Until Dawn | Supermassive Games, PS4Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4Uncharted 4: A Thief's End | Naughty Dog, PS4Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4Ashen | Annapurna Interactive,PS4Assassin’s Creed Valhalla| Ubisoft, PS4/PS5Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4Celeste | Maddy Makes Games, PS4Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5Dead Cells| Motion Twin, PS4Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4Far Cry 4 | Ubisoft, PS4Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4For Honor*** | Ubisoft, PS4Hollow Knight | Team Cherry, PS4Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5The Crew 2 | Ubisoft, PS4Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4Uncharted: Legacy Of Thieves CollectionHorizon Forbidden WestCP2077Farming Simulator 22Tiny Tina's WonderlandWWE 2K22PlayStation ajoutera chaque mois de nouveaux jeux à son catalogue:PS+ Essentiel : Le premier mardi de chaque mois (comme maintenant).PS+ Extra & Premium/Deluxe : Nouveaux jeux supplémentaires "dans les plans Extra/Premium" au milieu du mois ; le nombre de jeux varie selon le mois.Mais également Ubisoft+ Classics fera partie de PS Plus Extra / Premium sans coût supplémentaireAssassin's Creed ValhallaFor HonorThe Crew 2Child of LightEagle FlightFar Cry 3: Blood DragonFar Cry 3 RemasterFar Cry 4Pêche légendaireRisk: Urban AssaultSouth Park: le fracturé mais entierSouth Park : Le Bâton de la VéritéLes accros de l'espaceStar Trek : l'équipage du pontStarlink: Battle for AtlasTREMPERL'équipageLa divisionTrackmania TurboTransfertFusion d'essaisÉpreuves du jeu du dragon de sangEssais en hausseValiant Hearts : La Grande GuerreChiens de gardeLoups-garous à l'intérieurZOMBI