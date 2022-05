Jeux









Il y a une pléthore de personnages féminins de fiction sexy et plus ou moins intéressant à discuter, mais comme premier article ici le choix peut surprendre surtout que je fais ça sans vraiment aucun plan (au pif, à l’envie), je vous laisse juge. On commence avec un personnage live action donc avec une actrice réelle jouant le rôle du ledit personnage.Dans le milieu du jeu vidéo, pour doubler des personnages voire prendre leur apparence, on peut appel à des acteurs du secteur audiovisuel, séries télé ou/et cinéma.Pour les plus anciens d’entre-vous, vous connaissez certainement l'actrice Tia Carrere, actrice ayant joué des nombreux rôles secondaires jusqu'à son fameux rôle de Sydney Fox de la série du même nom (série nommée Relic Hunter en Amérique), une sorte de Lara Croft version série télé et très « fan-service » par moment. Mais la connaissiez-vous sous les traits du lieutenant Ariel "Ari" Matheson du jeu interactif The Daedalus Encounter développé par le studio Mechadeus et sorti en 1995 sur PC (soit 4 ans avant son rôle-titre de Relic Hunter) ?The Daedalus Encounter est un de ces jeux FMV où vous le joueur (incarnant Casey O'Bannon, un handicapé dont il ne reste plus que la tête physiquement suite à un accident au tout début du jeu) vous êtes amené à résoudre des puzzles, vos 2 partenaires Ari et Zack interagissant avec vous. 3 fins sont possibles selon votre performance.Cet article est assez court au final car je n’ai pas joué à ce jeu et autant être honnête je n’ai pas regardé les 1h30 de cinématiques interactives pour vous présenter en large le personnage d'Ari. Ce premier article c’est vraiment pour l’anecdote, histoire de lancer la machine haha. En tout cas, dans une interview accordé à PC Games à l’époque, Carrere raconte qu’étant fan de tout ce qui est Alien et Terminator elle a accepté le rôle pour ce jeu avec gaieté de joie.Et tant qu’on est dans l'article anecdotique, saviez-vous que Carrere a aussi doublé le personnage de Lin de la série Saint Row ? C'est sa seule autre contribution dans le milieu du jeu vidéo.Vous avez déjà joué à The Daedalus Encounter ou pas du tout ? Ou vous connaissiez déjà ce jeu parce que vous êtes peut être fans de Tia Carrere? Le jeu est gratuit (abandonware) pour les intéressés du genre :Sinon pour les articles du groupe pas vraiment de plan préparé, ça viendra quand j’aurais l’envie ou peut-être 1 fois par semaine, ou pas. Mais je prévois bien des trucs sympa à venir durant l’année, j’espère que ça sera fun haha. Mes « tops-sexy » (comme ceux avec les princesses Zelda et les Lames de Xenoblade 2) seront aussi désormais publiés sous ce nouveau groupe.