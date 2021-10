- Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une première vidéo "Test-Tasting" sur ma chaine perso. Dans cette vidéo, vous pourrez découvrir en ma compagnie, la sortie de boite de la- des comparaisons avec les anciens modèles (même en bonus de la ps vita) - et quelques phases de gameplay "rapide" pour voir le rendu de l'écran en jeu...: Pokémon, Zelda, Mario, Minecraft, Xenoblade, Abzu.00:00 Introduction04:50 Fresh Unboxing Switch OLED09:17 Comparatifs des Switchs14:48 Rendu OLED: Pokémon Let’s GO Pikachu VS Évoli24:16 Rendu OLED: Pokémon Épée26:23 Zarude & Célébi Shiny Pokémon E&B31:33 Rendu OLED: ZELDA Breath of the Wild36:56 Rendu OLED: Ori45:07 Rendu OLED: Mario Odyssey49:26 Rendu OLED: Super Mario 3D WORLD55:41 Rendu OLED: Xenobla Chronicles1:03:53 Rendu OLED: MINECRAFT1:08:07 Rendu OLED: Monster Hunter RISE1:13:08 Rendu OLED: Monster Hunter STORIES 21:17:22 Rendu OLED: ABZU1:25:00 PS VITA OLED - Comparatif1:32:28 FFVII paramétres Ps Vita1:33:23 Fin- Le mois prochain, sur cette même chaine youtube, je ferais une petite vidéo unboxing et découverte des remakes deet je donnerais par la même occasion un retour après un mois environ d’utilisation de la console en nomade. Tandis que, sur la chainedes let's play sur ces jeux seront également mis en ligne.