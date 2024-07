Moi Renart

Nombre de Polygones

Fréquence d'Horloge

Traitement des Transformations

Mapping de Textures

Effets Spéciaux



La puce Super FX

Fox McCloud

Peppy Hare

Falco Lombardi

Slippy Toad



La version européenne renommée Starwing pour une histoire de droits

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Joypad 019 - Avril 1993)

Screenshots:

Pub Française

Test de l'émission Micro Kid's (France 3) - 16 mai 1993

En 1993, la Super Nintendo accueillait un jeu de tir révolutionnaire développé par Nintendo EAD en collaboration avec la société britannique Argonaut Software. Ce jeu, connu sous le nom deaux États-Unis eten Europe, a marqué l'histoire des jeux vidéo grâce à son utilisation innovante de la puce Super FX, qui permettait des graphismes en 3D impressionnants pour l'époque.La puce Super FX, développée par Argonaut, était une véritable prouesse technique au début des années 1990. Elle permettait de générer des graphismes en 3D polygonale sur une console 16 bits non destinée à la 3D avec de vrais textures, quelque chose d'inédit en 1993. Grâce à cette puce, "Starwing" offrait une expérience visuelle et technique époustouflante, avec des animations rapides et gracieuses qui donnaient une sensation de vitesse grisante.La Super FX permettait à la Super Nintendo de rendre des graphismes en 3D polygonale, quelque chose qui était pratiquement impossible pour les consoles de cette génération sans aide matérielle supplémentaire.: La Super FX pouvait rendre des dizaines de polygones à l'écran simultanément, ce qui était impressionnant pour une console 16 bits.Bien que les scènes typiques dene comportaient pas des milliers de polygones, la capacité à manipuler et afficher des formes tridimensionnelles était un bond en avant significatif par rapport aux graphismes en 2D.La puce Super FX augmentait considérablement la capacité de traitement graphique de la Super Nintendo. Voici comment :: La puce fonctionnait à une fréquence de 21 MHz, ce qui était rapide par rapport à la vitesse de traitement de la Super Nintendo elle-même (qui avait un processeur central fonctionnant à environ 3,58 MHz).: La puce gérait les transformations géométriques (comme la rotation, la mise à l'échelle et la translation des polygones) et les opérations de rendu nécessaires pour afficher des graphismes 3D en temps réel. Cela déchargeait le processeur central de la Super Nintendo de ces tâches lourdes.Outre le rendu 3D, la puce Super FX améliorait également la qualité générale des graphismes 2D, permettant des effets visuels plus complexes :: Bien que les textures soient simples et souvent en basse résolution, la capacité à appliquer des textures aux polygones était un atout majeur.: La puce permettait également des effets spéciaux comme le scrolling parallax et des effets de distorsion.De plus les grosses capacité du Super FX ne concernait pas uniquement les graphismes. Elle permettait également des contrôles plus précis et réactifs en déchargeant le CPU principal de certaines tâches de traitement de jeu, ce qui laissait plus de puissance disponible pour gérer les entrées du joueur et la logique du jeu.L'histoire du développement de Starwing est également fascinante. La collaboration entre Nintendo EAD, dirigée par Shigeru Miyamoto, et Argonaut Software, a permis de combiner le savoir-faire de Nintendo en matière de gameplay avec l'expertise technique d'Argonaut en 3D. Cette synergie a donné naissance à un jeu qui reste mémorable des décennies plus tard.L'histoire de Starwing se déroule dans le système Lylat, un groupe de planètes et de stations spatiales. Le système Lylat est en danger à cause du scientifique exilé Andross (qui a la forme d'un singe), qui a été banni sur la planète déserte Venom après avoir mené des expériences dangereuses. Andross, assoiffé de pouvoir et de vengeance, a construit une armée pour conquérir le système Lylat.Le joueur incarne Fox McCloud, un renard anthropomorphique malicieux et accéssoirement le leader de l'escadron Star Fox. Notre ami Miyamoto s'est inspiré du Kemono pour la création de ses personnages, ainsi que d'un temple situé près des bureaux de Nintendo, où trônait la statue d'un renard. L'équipe Star Fox est composée de quatre membres principaux :: Le protagoniste et leader de l'équipe, fils de James McCloud, l'ancien leader de ce groupe de mercenaires de l'espace.: Un vieux pilote chevronné et ami de James McCloud, c'est le mentor de Fox.: Un faucon téméraire et pilote de talent, souvent arrogant mais loyal. C'est un peu le Vegeta du jeu.: Un crapaud mécanique doué, responsable de la maintenance et des réparations du vaisseau. Un personnage enfantin, et pas très adroit derrière le cockpit.L'intrigue commence avec une attaque surprise d'Andross sur la planète Corneria, la planète natale de Fox McCloud et le centre du gouvernement du système Lylat. Le général Pepper de Corneria, impuissant face à l'attaque d'Andross, fait appel à l'équipe Star Fox pour contrer cette menace.Fox et son équipe doivent traverser divers secteurs du système Lylat, combattant les forces d'Andross sur plusieurs planètes et dans l'espace.Le gameplay de Starwing est un autre point fort du jeu. Sous la supervision de Miyamoto, le jeu offre un contrôle précis et réactif, rendant les combats spatiaux fluides et excitants. Chaque niveau est conçu pour mettre en avant les capacités de pilotage du joueur, avec des ennemis variés et des obstacles à éviter, le tout dans un rythme frénétique qui garde les joueurs sur le bord de leur siège.La musique de Starwing est une autre des grandes réussites du jeu. Composée par Hajime Hirasawa, la bande-son est dynamique et immersive, accompagnant parfaitement l'action à l'écran. Les morceaux sont épiques et renforcent l'atmosphère de chaque mission, contribuant à l'expérience globale du jeu. On est littéralement transporté dans l'espace !Cependant, Starwing n'est pas sans défauts. Le jeu est notoirement difficile et punitif, ce qui peut décourager certains joueurs. La précision requise pour éviter les obstacles et vaincre les ennemis peut rendre certaines sections frustrantes. De plus, malgré les trois parcours différents disponibles, la durée de vie du jeu reste relativement courte. Il est aussi (très) pénible, de n'avoir aussi peu de checkpoint dans un niveau.Il n'y a rien de plus rageant que de recommencer un niveau entier à cause d'une petite erreur juste avant l'affrontement d'un boss.Les joueurs les plus habiles peuvent finir le jeu assez rapidement, bien que les warp zones, et les autres parcours ajoutent un certain niveau de rejouabilité.Visuellement, Starwing a pris un gros "high kick" dans le cucu. Les graphismes en 3D polygonale, révolutionnaires à l'époque, apparaissent aujourd'hui rudimentaires et totalement dépassés. Les environnements simples et angulaires sont beaucoup trop sommaires pour nos yeux habitués de nos jours à la 4K. Cela ne m'a pas dérangé d'y jouer (sur cathodique par contre, faut pas déconner), par contre pour un petit jeunot qui trouve par exemple un jeu commetrès moche sur Switch, que dire si ce n'est qu'il risque de rendre son déjeuner sur son écran de TV en voyant ce Star Fox...