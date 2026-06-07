Xbox va également entamer un processus de consultation avec le studio Arkane Studios (Blade), basé à Lyon, en France, afin d'« étudier différentes options stratégiques » dans les mois à venir, avec pour objectif de vendre le studio ou de le rendre indépendant (spin-off).



Contrairement aux quatre autres studios concernés, cette procédure n'a pas encore débuté et prendra davantage de temps en raison de la stricte législation française en matière de droit du travail.

Jason Schreier: