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Officiel: Xbox veut se séparer d'Arkane (Dishonored/Blade) - Bloomberg


Jason Schreier:

Xbox va également entamer un processus de consultation avec le studio Arkane Studios (Blade), basé à Lyon, en France, afin d'« étudier différentes options stratégiques » dans les mois à venir, avec pour objectif de vendre le studio ou de le rendre indépendant (spin-off).

Contrairement aux quatre autres studios concernés, cette procédure n'a pas encore débuté et prendra davantage de temps en raison de la stricte législation française en matière de droit du travail.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-06/microsoft-s-xbox-to-cut-3-200-jobs-divest-five-studios-in-major-overhaul
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    posted the 07/06/2026 at 02:07 PM by beppop
    comments (11)
    gamjys posted the 07/06/2026 at 02:14 PM
    Ok, j’espère juste qu’ils ne vont pas fermer et qu’ils vont réussir à se remettre de ce mauvais pas.
    beppop posted the 07/06/2026 at 02:18 PM
    gamjys ils essayent de les vendre ou les rendre indépendants comme les 4 autres qu'ils viennent de s'en séparer
    yogfei posted the 07/06/2026 at 02:23 PM
    Merci la France qui protège les employés !
    gamjys posted the 07/06/2026 at 02:28 PM
    beppop Espérons qu’ils trouvent un bon acheteur, ou qu’ils redeviennent indépendants. Dans tous les cas, c’est mieux d’être dans un grand groupe comme Microsoft.
    rogeraf posted the 07/06/2026 at 02:34 PM
    Que microsoft ailler vendre des mcdos et les concurrencer. C'est ptet ca finalement leur perspective d'avenir, le burger
    aozora78 posted the 07/06/2026 at 02:50 PM
    yogfei
    taiko posted the 07/06/2026 at 03:03 PM
    Parfait s'ils redeviennent indés.
    Le jv va revivre si les gros relâchent les plus petits.
    famimax posted the 07/06/2026 at 03:05 PM
    Ça serait énorme que Sony les rachète (même si j'y crois peu). En plus, ça correspondrait davantage au public PlayStation, que je trouve un peu plus raffiné et davantage sensible aux jeux d'action aventure solo et narratifs, (même si ces dernières années, Sony a été plutôt décevant de ce côté là). Mais ça collerait bien plus que le public un peu plus beauf et bourrin de Xbox.

    Pour Double Fine, c'est pareil. Leur période chez MS a été catastrophique, alors qu'ils faisaient auparavant de petits jeux vraiment sympas. Au final, tous ces studios chez Microsoft, c'était un peu comme donner de la confiture aux cochons...
    churos45 posted the 07/06/2026 at 03:26 PM
    Blade est hors-budget, s'ils redeviennent indépendant ils vont devoir revoir leur manière de travailler. Ce n'est pas si simple
    bennj posted the 07/06/2026 at 03:33 PM
    yogfei

    famimax Regarde cette video. Pas assez de contrôle, trop de liberté créative, le juste milieu n'a pas été trouvé : https://www.youtube.com/watch?v=2BZBoBAZGsc
    aozora78 posted the 07/06/2026 at 03:34 PM
    Donc on résume en l'espace d'un an et demi :

    Perfect Dark annulé
    La New IP de IO Interactive annulée
    Le prochain Halo Multi annulé
    Call of Duty qui n'est plus dans le Gamepass

    Turn 10 Studios qui n'est plus qu'un studio de soutient charcuté.

    Fermeture de :
    The Initiative

    Séparation de :
    Tango Gameworks
    Compulsion Games
    Ninja Theory
    Undead Labs
    Double Fine
    Arkane Studios

    Et les dernière têtes importantes chez Rare qui se cassent...

    famimax même si j'adorerais voir double fine travailler avec media molecule, pitié qu'ils restent loin du Playstation actuel qui est à vomir niveau direction.
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