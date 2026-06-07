https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-06/microsoft-s-xbox-to-cut-3-200-jobs-divest-five-studios-in-major-overhaul
Jason Schreier:
Xbox va également entamer un processus de consultation avec le studio Arkane Studios (Blade), basé à Lyon, en France, afin d'« étudier différentes options stratégiques » dans les mois à venir, avec pour objectif de vendre le studio ou de le rendre indépendant (spin-off).
Contrairement aux quatre autres studios concernés, cette procédure n'a pas encore débuté et prendra davantage de temps en raison de la stricte législation française en matière de droit du travail.
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posted the 07/06/2026 at 02:07 PM by beppop
Le jv va revivre si les gros relâchent les plus petits.
Pour Double Fine, c'est pareil. Leur période chez MS a été catastrophique, alors qu'ils faisaient auparavant de petits jeux vraiment sympas. Au final, tous ces studios chez Microsoft, c'était un peu comme donner de la confiture aux cochons...
famimax Regarde cette video. Pas assez de contrôle, trop de liberté créative, le juste milieu n'a pas été trouvé : https://www.youtube.com/watch?v=2BZBoBAZGsc
Perfect Dark annulé
La New IP de IO Interactive annulée
Le prochain Halo Multi annulé
Call of Duty qui n'est plus dans le Gamepass
Turn 10 Studios qui n'est plus qu'un studio de soutient charcuté.
Fermeture de :
The Initiative
Séparation de :
Tango Gameworks
Compulsion Games
Ninja Theory
Undead Labs
Double Fine
Arkane Studios
Et les dernière têtes importantes chez Rare qui se cassent...
famimax même si j'adorerais voir double fine travailler avec media molecule, pitié qu'ils restent loin du Playstation actuel qui est à vomir niveau direction.