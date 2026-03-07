Et si, au lieu de supprimer totalement le physique, on pourrait pas tout simplement le réinventer ?



Imaginons que les boutiques physiques disposent d'une machine permettant de graver des données directement sur des disques.



La machine disposerait d'un programme permettant de vérifier si un achat de jeu a eu lieu et enclencherait alors son protocole de gravure des données. Plusieurs cas seraient ainsi possibles :



- On aurait le choix de graver sur un nouveau disque vierge (pour compléter sa collection). La boutique fournit alors le nouveau disque (disque sans illustration pour pouvoir être éventuellement réutilisable) avec le boitier et la jaquette qui va avec.



- Ou bien on pourrait donner un disque que l'on ne souhaite pas garder et la machine le reformate et réécrit dessus les données du nouveau jeu. On peut aussi redonner le boîtier et l'ancienne jaquette et on nous l'échange avec ceux du jeu que l'on vient d'acquérir.



C'est juste une idée que j'ai eu comme ça (je supprimerai l'article après), parce que je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Et naturellement, quand je parle de disque, je parle pas obligatoirement de blu-ray. Il suffirait d'un modèle non-propriétaire, mais qui soit accepté par les entreprises pour permettre aux données numériques d'être dessus. Bien entendu, il faudrait un lecteur sur les consoles concernées aussi. Mais en soit, ça pourrait aussi être des cartes sd ou bien des supports usb.