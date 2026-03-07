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destati
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Réflexion/Idée pour le futur du physique
Et si, au lieu de supprimer totalement le physique, on pourrait pas tout simplement le réinventer ?

Imaginons que les boutiques physiques disposent d'une machine permettant de graver des données directement sur des disques.

La machine disposerait d'un programme permettant de vérifier si un achat de jeu a eu lieu et enclencherait alors son protocole de gravure des données. Plusieurs cas seraient ainsi possibles :

- On aurait le choix de graver sur un nouveau disque vierge (pour compléter sa collection). La boutique fournit alors le nouveau disque (disque sans illustration pour pouvoir être éventuellement réutilisable) avec le boitier et la jaquette qui va avec.

- Ou bien on pourrait donner un disque que l'on ne souhaite pas garder et la machine le reformate et réécrit dessus les données du nouveau jeu. On peut aussi redonner le boîtier et l'ancienne jaquette et on nous l'échange avec ceux du jeu que l'on vient d'acquérir.

C'est juste une idée que j'ai eu comme ça (je supprimerai l'article après), parce que je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Et naturellement, quand je parle de disque, je parle pas obligatoirement de blu-ray. Il suffirait d'un modèle non-propriétaire, mais qui soit accepté par les entreprises pour permettre aux données numériques d'être dessus. Bien entendu, il faudrait un lecteur sur les consoles concernées aussi. Mais en soit, ça pourrait aussi être des cartes sd ou bien des supports usb.
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    posted the 07/03/2026 at 12:01 PM by destati
    comments (20)
    nigel posted the 07/03/2026 at 12:06 PM
    Je comprends pas bien l'idée, au final il s'agit juste d'aller mettre la partie fabrication de disque à l'intérieur des magasins?

    Je vois difficilement quel constructeur accepterais ça?
    destati posted the 07/03/2026 at 12:11 PM
    nigel En gros, c'est ça. Evidemment, il faut toujours concevoir les disques pour de nouvelles acquisitions, mais plus de pressage (ça se fait en boutique). C'est juste une réflexion comme ça.
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 12:12 PM
    Le problème reste que si les machines n'ont pas de lecteur, tout cela ne sera pas possible et je les vois mal mettre la possibilité de mettre un lecteur externe non propriétaire.

    De plus même si cette idée pourrait être intéressante, un peu comme les jeux de la NES qu'on pouvait télécharger via le Famicom Disk System, mais je vois mal les constructeurs permettre cela.
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 12:15 PM
    Il y aura des boites comme Limited Run qui feront des éditions physique.
    Et même si la PS6 n'a pas de lecteur disque, plusieurs autres boîtes fabriqueront des lecteurs externe branché via USB-C ou autres.
    Maintenant ça passera aussi forcement pas un hack de le console pour qu'elle puisse reconnaître le support externe et qu'elle lance le jeu sans contrainte.
    On va en revenir au Hack des années 2000 sur PSone mais version PS6.
    destati posted the 07/03/2026 at 12:16 PM
    tripy73 Oui, faudrait a minima un modèle avec lecteur. Ou bien par usb ou carte sd ? Ce serait moins cher à produire.
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 12:17 PM
    Et si c'est pas Limited Run, d'autres boîtes vont se gaver à fabriquer des graveurs Blue-Ray pour PC.
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 12:23 PM
    destati : sauf que si l'OS de la machine bloque l'utilisation de lecteur via USB c'est mort...
    destati posted the 07/03/2026 at 12:24 PM
    tripy73 Viens on invente une console.
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 12:25 PM
    Tripy73 Un bon hacker attaché au physique va le faire sauter leur OS.
    Aucune serrure est inviolable.
    destati posted the 07/03/2026 at 12:29 PM
    pastorius1 Ce que tu dis est intéressant, mais je sais pas si Limited Run continuera de faire des éditions avec blu-ray. Est-ce que Sony arrête complètement d'en produire ou arrête juste de produire des jeux PlayStation ?
    keiku posted the 07/03/2026 at 12:30 PM
    le jeu en démat et le jeu en physique ca ne marche pas de la même manière , donc tu ne peux pas simplement graver ton démat sur du physique pour que ca marche

    Mais de toute facon vu que sony ferme son usine a produire de blue ray... tu ne trouvera bientot plus de disque tout cours sur le marché
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 12:35 PM
    destati : tu rigoles mais le créateur d'Ori en parlait justement peu de temps avant l'annonce de Sony

    pastorius1 : tout à fait, mais ça demande du temps et parfois ça fini par être bloqué à nouveau, demandant de la refaire sauter. Mais dans tous les cas je pense que les gens vont juste aller sur PC et envoyer chier Sony même s'ils doivent se priver de leurs exclus (qui sont loin d'être intéressante depuis un bon moment).
    destati posted the 07/03/2026 at 12:38 PM
    keiku Donc c'est confirmé qu'ils ne produiront plus du tout de blu-ray ?

    tripy73 Ohhh, le timing est pas mal ! Je vais aller voir ça.
    nyseko posted the 07/03/2026 at 12:41 PM
    Sony supprime volontaire le physique, ce n'est pas pour que des alternatives puissent exister. C'est simplement pour forcer au tout dématérialisé.
    keiku posted the 07/03/2026 at 12:41 PM
    destati bah la news est en main, il n'avait plus qu'une usine et il sont déja en train de la transformer
    5120x2880 posted the 07/03/2026 at 12:42 PM
    pastorius1 Ça servirait à rien de revenir à la première version de l'état de piratage de la PS1 pour graver des blurays de 160 GB, une logistique de malade pour rien vu que les jeux s'installent, plus personne se fait chier à graver des jeux, même sur PS1, PS2 etc. Ingérable avec les majs, le fait de jouer en ligne etc aussi (et faire ça à chaque génération). Steam + NAS ou support réinscriptible pour maintenir les jeux à jour sinon.
    destati posted the 07/03/2026 at 01:10 PM
    keiku Apparemment, ils en produiront encore 10% de leur capacité. Donc pas encore totalement terminé, mais ça se dirige clairement vers un arrêt total.
    fdestroyer posted the 07/03/2026 at 01:53 PM
    destati pastorius1 Le soucis c'est exactement ça, c'est Sony qui fourni les BluRay aux éditeurs, c'est pas eux qui les fabriquent! Du coup si Sony ne produit plus de Bluray, finito.

    Même si un editeur souhaite sortir son jeu sur un Bluray, ça n'est plus possible.

    Et l'idée d'avoir des disque "inscriptible" ne tient pas non plus : déjà ça serait "brulé" et non pas pressé (car tu ne peux pas avoir les masters pour tous les jeux qui sortent, c'est impensable) Du coup ça reviendrai à avoir des Bluray gravé, et on sait que ça ne tient pas bien sur la durée.
    yukilin posted the 07/03/2026 at 01:59 PM
    destati : D'autant plus que le format appartient a Sony. Ils l'ont créé. Donc, je doute que dautres puissent en produire sans leur autorisation.
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 02:01 PM
    Puisqu'on bascule sur le dématérialisé uniquement, Sony va forcément rendre les jeux inopérants s'il n'y a pas de vérification de la licence à chaque lancement, comme avec le Ps Plus.
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