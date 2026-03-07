Et si, au lieu de supprimer totalement le physique, on pourrait pas tout simplement le réinventer ?
Imaginons que les boutiques physiques disposent d'une machine permettant de graver des données directement sur des disques.
La machine disposerait d'un programme permettant de vérifier si un achat de jeu a eu lieu et enclencherait alors son protocole de gravure des données. Plusieurs cas seraient ainsi possibles :
- On aurait le choix de graver sur un nouveau disque vierge (pour compléter sa collection). La boutique fournit alors le nouveau disque (disque sans illustration pour pouvoir être éventuellement réutilisable) avec le boitier et la jaquette qui va avec.
- Ou bien on pourrait donner un disque que l'on ne souhaite pas garder et la machine le reformate et réécrit dessus les données du nouveau jeu. On peut aussi redonner le boîtier et l'ancienne jaquette et on nous l'échange avec ceux du jeu que l'on vient d'acquérir.
C'est juste une idée que j'ai eu comme ça (je supprimerai l'article après), parce que je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Et naturellement, quand je parle de disque, je parle pas obligatoirement de blu-ray. Il suffirait d'un modèle non-propriétaire, mais qui soit accepté par les entreprises pour permettre aux données numériques d'être dessus. Bien entendu, il faudrait un lecteur sur les consoles concernées aussi. Mais en soit, ça pourrait aussi être des cartes sd ou bien des supports usb.
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posted the 07/03/2026 at 12:01 PM by destati
Je vois difficilement quel constructeur accepterais ça?
De plus même si cette idée pourrait être intéressante, un peu comme les jeux de la NES qu'on pouvait télécharger via le Famicom Disk System, mais je vois mal les constructeurs permettre cela.
Et même si la PS6 n'a pas de lecteur disque, plusieurs autres boîtes fabriqueront des lecteurs externe branché via USB-C ou autres.
Maintenant ça passera aussi forcement pas un hack de le console pour qu'elle puisse reconnaître le support externe et qu'elle lance le jeu sans contrainte.
On va en revenir au Hack des années 2000 sur PSone mais version PS6.
Aucune serrure est inviolable.
Mais de toute facon vu que sony ferme son usine a produire de blue ray... tu ne trouvera bientot plus de disque tout cours sur le marché
pastorius1 : tout à fait, mais ça demande du temps et parfois ça fini par être bloqué à nouveau, demandant de la refaire sauter. Mais dans tous les cas je pense que les gens vont juste aller sur PC et envoyer chier Sony même s'ils doivent se priver de leurs exclus (qui sont loin d'être intéressante depuis un bon moment).
tripy73 Ohhh, le timing est pas mal ! Je vais aller voir ça.
Même si un editeur souhaite sortir son jeu sur un Bluray, ça n'est plus possible.
Et l'idée d'avoir des disque "inscriptible" ne tient pas non plus : déjà ça serait "brulé" et non pas pressé (car tu ne peux pas avoir les masters pour tous les jeux qui sortent, c'est impensable) Du coup ça reviendrai à avoir des Bluray gravé, et on sait que ça ne tient pas bien sur la durée.