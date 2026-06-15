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altendorf
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Les studios qui ont fermé en 2026


Entre restructurations, réductions d’effectifs et changements stratégiques chez les grands éditeurs, plusieurs studios ont malheureusement cessé leurs activités au cours de l’année.

Ubisoft Halifax — création : 2015 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : janvier 2026

Armature Studio — création : 2008 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026

Sanzaru Games — création : 2007 — racheté par Meta en février 2020 — fermeture : janvier 2026

Twisted Pixel Games — création : 2006 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026

Comcept — création : 2010 — racheté par Level-5 en 2017 — fermeture : janvier 2026

TiMi Montreal — création : 2021 — propriété de Tencent dès sa création — fermeture : février 2026

Bluepoint Games — création : 2006 — racheté par Sony Interactive Entertainment en septembre 2021 — fermeture : mars 2026

Dark Outlaw Games — création : 2025 — propriété de Sony dès sa création — fermeture : mars 2026

Spiders — création : 2008 — racheté par Nacon en juillet 2019 — fermeture : avril 2026

Ubisoft Winnipeg — création : 2018 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026

Ubisoft Belgrade — création : 2016 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026

Ninja Theory — création : 2000 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026

Compulsion Games — création : 2009 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026 (?)
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    posted the 06/15/2026 at 10:38 PM by altendorf
    comments (17)
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 10:39 PM
    Compulsion Games — création : 2009 — racheté par Microsoft (juin 2018 — fermeture : juin 2026

    C'est pas officiel.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 10:42 PM
    ravyxxs C'est tout comme.
    shanks posted the 06/15/2026 at 10:52 PM
    Bluepoint en plus vive douleur pour l'instant.
    Mais ça va bien piquer aussi si ça se confirme pour Arkane.
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 11:04 PM
    plus le studio est ancien plus c'est chaud la fermeture...
    ninja theory existe depuis l'an 2000.. c'est grave ce que MS a fait
    xynot posted the 06/15/2026 at 11:04 PM
    Bluepoint je l'ai encore mauvaise
    taiko posted the 06/15/2026 at 11:09 PM
    shanks y'a pas un dirigeant xbox qui est allé chez arkhane récemment et a dit que c'était génial et que ça avancait bien? Genre Matt Booty?
    shanks posted the 06/15/2026 at 11:14 PM
    taiko
    Je ne sais pas mais est-ce que ça change quelque chose quand Phil Spencer déclarait que Perfect Dark avait l'air trop bien peu de temps avant l'annulation et la fermeture de The Initiative ?
    altendorf posted the 06/15/2026 at 11:25 PM
    shanks xynot Tellement... C'était les seuls à pouvoir réaliser mon rêve de revoir The Legend of Dragoon...
    keiku posted the 06/16/2026 at 04:21 AM
    taiko c'est ca la communication, te faire croire que tous va bien pendant que le bateau coule...
    tripy73 posted the 06/16/2026 at 06:22 AM
    Puisqu'on vous dit que tout va bien dans l'industrie du JV et que le modèle actuel de production est une réussite... La réalité c'est que ce modèle suivie par beaucoup de gros éditeurs et constructeurs est en train de se crasher sous nos yeux.
    yukilin posted the 06/16/2026 at 06:28 AM
    tripy73 : Exactement et ça va empirer sûrement. Tous, ils vont devoir revoir leur modèle et la direction quils veulent prendre. Parce que sinon l'industrie JV va droit dans le mur.
    tripy73 posted the 06/16/2026 at 06:35 AM
    yukilin : c'est clairement pas prêt de s'arrêter, après c'est surtout la partie occidentale de l'industrie qui est concernée ou les studios qui ont suivis son modèle, car une bonne partie des studios/éditeurs asiatiques se portent très bien.

    Et le plus drôle c'est que certains d'entre eux ont recruté les développeurs vétérans et talentueux qui ont été viré des studios occidentaux pour répondre au cahier des charges concernant les quotas d'employés...
    e3ologue posted the 06/16/2026 at 06:41 AM
    On vit vraiment l'une des pires période pour le média
    thauvinho posted the 06/16/2026 at 07:19 AM
    Avec tous ces licenciements ces dernières années, j'imagine pas le nombre de salariés qui ne doivent rien retrouver dérière comme taf :/
    mooplol posted the 06/16/2026 at 09:08 AM
    Blupoint quand même putain
    ouken posted the 06/16/2026 at 10:10 AM
    Bluepoint et id ça serais le plus gros mal de fesse
    simbaverin posted the 06/16/2026 at 04:12 PM
    Bluepoint Games …Pourquoi l’avoir fermé …..Sérieusement….
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