Entre restructurations, réductions d’effectifs et changements stratégiques chez les grands éditeurs, plusieurs studios ont malheureusement cessé leurs activités au cours de l’année.Ubisoft Halifax — création : 2015 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : janvier 2026Armature Studio — création : 2008 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026Sanzaru Games — création : 2007 — racheté par Meta en février 2020 — fermeture : janvier 2026Twisted Pixel Games — création : 2006 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026Comcept — création : 2010 — racheté par Level-5 en 2017 — fermeture : janvier 2026TiMi Montreal — création : 2021 — propriété de Tencent dès sa création — fermeture : février 2026Bluepoint Games — création : 2006 — racheté par Sony Interactive Entertainment en septembre 2021 — fermeture : mars 2026Dark Outlaw Games — création : 2025 — propriété de Sony dès sa création — fermeture : mars 2026Spiders — création : 2008 — racheté par Nacon en juillet 2019 — fermeture : avril 2026Ubisoft Winnipeg — création : 2018 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026Ubisoft Belgrade — création : 2016 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026Ninja Theory — création : 2000 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026Compulsion Games — création : 2009 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026 (?)