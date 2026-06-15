Entre restructurations, réductions d’effectifs et changements stratégiques chez les grands éditeurs, plusieurs studios ont malheureusement cessé leurs activités au cours de l’année.
Ubisoft Halifax — création : 2015 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : janvier 2026
Armature Studio — création : 2008 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026
Sanzaru Games — création : 2007 — racheté par Meta en février 2020 — fermeture : janvier 2026
Twisted Pixel Games — création : 2006 — racheté par Meta en octobre 2022 — fermeture : janvier 2026
Comcept — création : 2010 — racheté par Level-5 en 2017 — fermeture : janvier 2026
TiMi Montreal — création : 2021 — propriété de Tencent dès sa création — fermeture : février 2026
Bluepoint Games — création : 2006 — racheté par Sony Interactive Entertainment en septembre 2021 — fermeture : mars 2026
Dark Outlaw Games — création : 2025 — propriété de Sony dès sa création — fermeture : mars 2026
Spiders — création : 2008 — racheté par Nacon en juillet 2019 — fermeture : avril 2026
Ubisoft Winnipeg — création : 2018 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026
Ubisoft Belgrade — création : 2016 — propriété d'Ubisoft dès sa création — fermeture : juin 2026
Ninja Theory — création : 2000 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026
Compulsion Games — création : 2009 — racheté par Microsoft en juin 2018 — fermeture : juin 2026 (?)
C'est pas officiel.
Mais ça va bien piquer aussi si ça se confirme pour Arkane.
ninja theory existe depuis l'an 2000.. c'est grave ce que MS a fait
Je ne sais pas mais est-ce que ça change quelque chose quand Phil Spencer déclarait que Perfect Dark avait l'air trop bien peu de temps avant l'annulation et la fermeture de The Initiative ?
Et le plus drôle c'est que certains d'entre eux ont recruté les développeurs vétérans et talentueux qui ont été viré des studios occidentaux pour répondre au cahier des charges concernant les quotas d'employés...