On garde des pincettes mais serait-ce étonnant quand on sait que l'existence même du jeu était de profiter en parallèle de l'aura du film MCU qui a totalement disparu du calendrier Disney après 4 ou 5 reboots.
Si confirmé, à voir ce qu'il adviendra de Arkane, qui a déjà perdu une de ses deux branches après le "fabuleux" Redfall.
Blade est maudit décidément, ça serai quand même dégueulasse que Arkane ferme alors que d'autres comme Ninja Therory ou d'autres ont une seconde chance..
On se croirait dans morale kombat en accélérer
J’suis mort
Mais dans ce business aujourd’hui on peut s'attendre a tout ...si on entend que le studio vire des gens c'est que effectivement sa sentira pas bon...
Mais bon tranquille , Blade je m'en fous a la rigueur.
Ils ont dit ça y a un an.
Et je pense qu'une semaine avant l'annulation de Perfect Dark, les mecs de The Initiative auraient dit la même.