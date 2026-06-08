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Xbox : une autre annulation en douce ?
Jeux Video


Selon Jeff Grub,
le jeu serait "peut-être mort".

On garde des pincettes mais serait-ce étonnant quand on sait que l'existence même du jeu était de profiter en parallèle de l'aura du film MCU qui a totalement disparu du calendrier Disney après 4 ou 5 reboots.

Si confirmé, à voir ce qu'il adviendra de Arkane, qui a déjà perdu une de ses deux branches après le "fabuleux" Redfall.
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    posted the 06/08/2026 at 09:37 AM by shanks
    comments (33)
    malroth posted the 06/08/2026 at 09:39 AM
    C'est con, c'etait le seul du genre qui m'interessais
    ouken posted the 06/08/2026 at 09:40 AM
    Un perso bien plus class que wollfurine
    cyr posted the 06/08/2026 at 09:42 AM
    ouken ben c'est dommage qu'il y ai que wollfurine. Si il y avait aussi deadpool dans le jeux avec les 4 fantastique et les X men, peut-être que j'aurais acheter une ps5........
    ouroboros4 posted the 06/08/2026 at 09:45 AM
    Bizarre je trouve aucune information sur le net
    ouken posted the 06/08/2026 at 09:46 AM
    cyr surtout qu'il fait tache techniquement et la da de wollfurine non merci ... Et les combattants dégueulasse... Blade yavais un truc a faire j'espère c'est pas fini
    yanssou posted the 06/08/2026 at 09:51 AM
    Le seul qui aurait pu faire un one more thing intéressant.

    Blade est maudit décidément, ça serai quand même dégueulasse que Arkane ferme alors que d'autres comme Ninja Therory ou d'autres ont une seconde chance..
    guiguif posted the 06/08/2026 at 09:54 AM
    J'ai vu les 3 films la semaine dernière, c'était pas fameux.
    gat posted the 06/08/2026 at 09:57 AM
    guiguif Le 1 ça passe encore malgré les FX ultra datés. Le 2 « mouais » et Trinity a vraiment des dialogues immondes.
    thelastone posted the 06/08/2026 at 09:58 AM
    Ouken Wolverine l'enterre mais bon chacun ses gouts
    cyr posted the 06/08/2026 at 10:01 AM
    ouken perso c'est les litre de sang qui font tache.....Découper ,tuer, sang
    On se croirait dans morale kombat en accélérer
    derno posted the 06/08/2026 at 10:02 AM
    si le squelette est conservé ça va, si tout part à la poubelle c'est du gachi.
    gat posted the 06/08/2026 at 10:04 AM
    wollfurine

    J’suis mort
    raoh38 posted the 06/08/2026 at 10:07 AM
    C'est arkane lyon qui s'en occupe, sa serait très surprenant car il me semble que dans leurs vœux le producteur indiquait que le développement se passait bien....
    Mais dans ce business aujourd’hui on peut s'attendre a tout ...si on entend que le studio vire des gens c'est que effectivement sa sentira pas bon...
    patrickleclairvoyant posted the 06/08/2026 at 10:09 AM
    Pas une grande perte
    nobleswan posted the 06/08/2026 at 10:10 AM
    Xbox quoi, quand la veille il font bien les choses tu sais que le landemain il va y avoir une couille

    Mais bon tranquille , Blade je m'en fous a la rigueur.
    shambala93 posted the 06/08/2026 at 10:11 AM
    Dommage, ça aurait pu être sympa !
    shanks posted the 06/08/2026 at 10:12 AM
    raoh38
    Ils ont dit ça y a un an.

    Et je pense qu'une semaine avant l'annulation de Perfect Dark, les mecs de The Initiative auraient dit la même.
    akinen posted the 06/08/2026 at 10:12 AM
    Faudrait un rapport nécrologique final des humains licenciés, des studios fermés, des jeux annulés et des licences oubliées à jamais suite à tous ces rachats.
    raoh38 posted the 06/08/2026 at 10:15 AM
    shanks c'est pour cela que je dis que tout est possible mais quand même aucun bruit de couloir alors qu'on est en france... blade sa s’annonçait énorme (en principe) bien plus que les jeux décalés et dei de obsidian and co .
    noishe posted the 06/08/2026 at 10:16 AM
    gat
    midomashakil posted the 06/08/2026 at 10:17 AM
    il faut mentionner sur les trailer ( ce jeux va etre annuler ) ^^
    newtechnix posted the 06/08/2026 at 10:19 AM
    raoh38 Asha a parlé de décisions difficiles, cela semble coller si Disney a décidé de mettre au placard le film
    magneto860 posted the 06/08/2026 at 10:25 AM
    Spyro 4 a été annoncé hier soir en revanche. Réjouissons-nous ! Ce sera au printemps 2027 !
    gat posted the 06/08/2026 at 10:33 AM
    noishe Le super héros qui terrasse les méchants avec son urine.
    negan posted the 06/08/2026 at 10:36 AM
    wollfurine
    bladagun posted the 06/08/2026 at 10:38 AM
    Qu'ils aillent tous se faire mettre, pas de film, pas de jeu, ils me saoulent a hyper pour rien au final
    bladagun posted the 06/08/2026 at 10:40 AM
    guiguif le premier à mal vieillit, le 2eme de guillermo del toro je l'adore et le trois tout le monde veut l'oublier, une purge
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 10:48 AM
    Bah moi qui l’attendait de voir au Showcase Xbox et je m’étais dit pourquoi pas en one more thing… j’aurai pu attendre longtemps
    xynot posted the 06/08/2026 at 10:48 AM
    Le film ET le jeu annulés ? Il est maudit le mec
    raoh38 posted the 06/08/2026 at 11:06 AM
    newtechnix disney sont des fossoyeurs après l'accord pour la licence est signé , disney ne peut dire du jour au lendemain je vous retire la licence , enfin vu que la rumeur est lancée , on va surement avoir une réaction du studio.
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 11:07 AM
    j'espere pas putin
    noishe posted the 06/08/2026 at 11:34 AM
    gat Il est habillé en jaune comme la pisse après tout
    tokito posted the 06/08/2026 at 11:36 AM
    C'est vraiment dommage
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