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Selon Jeff Grub,le jeu serait "peut-être mort".On garde des pincettes mais serait-ce étonnant quand on sait que l'existence même du jeu était de profiter en parallèle de l'aura du film MCU qui a totalement disparu du calendrier Disney après 4 ou 5 reboots.Si confirmé, à voir ce qu'il adviendra de Arkane, qui a déjà perdu une de ses deux branches après le "fabuleux" Redfall.