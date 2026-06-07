accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
ajouter un titre
profile
52
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
leonr4
,
mugimando
,
linkart
,
opthomas
,
minx
,
metroidvania
,
gantzeur
,
escobar
,
hyoga57
,
link49
,
kevisiano
,
kurosama
,
guyllan
,
tvirus
,
victornewman
,
xrkmx
,
binou87
,
yaakus
,
torotoro59
,
raph64
,
biboy
,
biboys
,
tolgafury
,
sujetdelta
,
voxen
,
arngrim
,
kira93
,
awamy02
,
soma67
,
misterpixel
,
kakazu
,
foxstep
,
x1x1x1
,
boyd
,
texas02
,
milo42
,
ravyxxs
,
esets
,
tom870
,
bladagun
,
gamerdome
,
angelsduck
,
ozyxp
,
bourbon
,
roxassilver
,
yanssou
,
almightybhunivelze
,
lautrek
,
shanks
,
adamjensen
,
phase1
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
590
visites since opening :
2853638
marchand2sable
> blog
Votre avis sur le Xbox Games Showcase 2026
Partagez tout simplement votre avis et les jeux que vous retenez.
tags :
xbox
conférence microsoft
ms
xbox showcase
xbox showcase avis
xbox games showcase
xbox games showcase 2026
conférence xbox
xbox games showcase avis
conférence xbox avis
xbox showcase avis gamekyo
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/07/2026 at 06:09 PM by
marchand2sable
comments (
46
)
zboubi480
posted
the 06/07/2026 at 06:11 PM
Nul....3/20
alozius
posted
the 06/07/2026 at 06:11 PM
Retour aux sources sans grosses surprises je trouve.
Un peu déçu de ce côté là mais bon.
yogfei
posted
the 06/07/2026 at 06:11 PM
Moyen.... 10/20
negan
posted
the 06/07/2026 at 06:11 PM
C'est autre chose que le State Of Emaus
shanks
posted
the 06/07/2026 at 06:12 PM
8
Du lourd, du concret et surtout quasi aucun blabla, pas de temps à perdre.
Juste un manque de surprise hormis Senua hors leak, et Wo Long 2
losz
posted
the 06/07/2026 at 06:12 PM
Pas terrible, 0 grosse annonce, on connaissait déjà quasi tout donc conf osef, 4/10.
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 06:12 PM
Bonne conf’ de tiers, si c’est avec cette proposition qu’ils comptent revenir dans le game c’est mal barré.
Finir sur MW4 c’est vraiment triste.
redxiii102
posted
the 06/07/2026 at 06:12 PM
Mieux que le stats of play lol
romgamer6859
posted
the 06/07/2026 at 06:13 PM
8/10 facile, la tonne de jeux que j'attends...
shinz0
posted
the 06/07/2026 at 06:13 PM
Beaucoup d'annonces c'était bien rythmé mais finir sur du COD
abookhouseboy
posted
the 06/07/2026 at 06:14 PM
Microsoft envoie du lourd sur ses gros titres mais malgré quelques belles petites annonces (Vivarium...) ça manquait de grosses nouveautés.
On sent qu'il y a eu un grand remaniement récemment.
mrponey
posted
the 06/07/2026 at 06:14 PM
Quel plaisir quand des randoms viennent pas et que sa s'enchaine vite.
suzukube
posted
the 06/07/2026 at 06:14 PM
10/10
marcus62
posted
the 06/07/2026 at 06:14 PM
Ça avait bien commencé pour ma part !
Le Gears E-Day suivi de Fable puis de Halo Remake. C’était top puis… tout le reste jusqu’à la fin, j’ai pas trouvé ça fou. Il y avait beaucoup de jeu ! Il y en aura pour tous les goûts et c’est top. Mais rien ne m’intéresse… hormis les 3 premiers jeux du showcase.
Puis finir sur du Call of Duty en one more thing, grosse déception pour ma part.
Maintenant place, à la présentation du Gears E-Day !
link571
posted
the 06/07/2026 at 06:15 PM
Vous vous plaignez qu’il finisse sur COD mais c’est le jeu qui rapporte le plus de fric chaques années…
Pour la conf c’était pas mal 6/10 manque de surprise.
gat
posted
the 06/07/2026 at 06:15 PM
Très solide
8/10
ratchet
posted
the 06/07/2026 at 06:16 PM
Excellent
Maintenant reste plus que Nintendo j’espère ça va pas trop tarder!
shinz0
posted
the 06/07/2026 at 06:16 PM
Que des jeux n’intéressent pas certains je comprends mais dire que c'était nul c'est d'une mauvaise foi
ravyxxs
posted
the 06/07/2026 at 06:16 PM
8/10 Grosse différence entre eux et Sony. Après le rachat de 90 studios aident. Mais Hulst doit dégager là, un show Playstation c'est 98% de tiers et 2% de studio first party.
Sinon pour ce qui fâche beaucoup, les exclusivités. Clockwork Revolution en exclusivité archi con mais de ouf, le jeu à mon avis fera autant que Outer World 2 à moins d'un miracle. Sortez le sur PS5, exclusivité inutile. Mais un de mes jeux que j'attends le plus, c'est très niche mais le Steampunk je kiffe.
Eday, très bonne exclusivité, qui va pas du tout booster les ventes de la XBOX. Cette exclusivité, qui à mes yeux, n'en est pas une, sera temporaire d'ici un an. Sur PC ça va très bien se vendre, obligé donc ils vont surtout se pencher là.
Mais bon, console des 25 ans, sympa mais qui fait bander personne, j'aurais aimé voir au moins un concept de la Helix, un sorte de making of, pour montrer qu'ils reviennent.
Bref, l'exclusivité de Gears bouge personne sur le net pour le moment, donc j'imagine que c'est déjà chaud pour eux, à voir.
Et finir sur du COD Tarkov.....aaargh eh merde...Todd Howard c'est quand tu veux avec ton moteur réparer au scotch....
natedrake
posted
the 06/07/2026 at 06:17 PM
Je retiens que le nouveau Spyro.
ziggourat
posted
the 06/07/2026 at 06:17 PM
C'est très solide, un bon événement, mais manque quand même un peu d'annonces de nouveaux projets made in Xbox
Mais pour les fans de la marque, entre Fable, Halo, Gears, Clockwork, Senua. Etc vous avez dû vous régaler
redxiii102
posted
the 06/07/2026 at 06:17 PM
shinz0
c'est normal qu'ils finissent sur cod, c'est le titre le plus vendu.
keiku
posted
the 06/07/2026 at 06:17 PM
du même niveau que celle de sony, mais j'ai quand même découverts un jeu qui m'interesse...
Le summer game fest était bien plus interessant dans l'ensemble que les conf constructeurs (et on peut dire éditeur dans le cas de celle microsoft)
mooplol
posted
the 06/07/2026 at 06:18 PM
Très sympa mais dessus de l’absence de gears sur ps5, ils auraient pu garder fable a la place
shinz0
posted
the 06/07/2026 at 06:18 PM
redxiii102
j'aurais préféré autres choses c'était prévisible mais bon cet opus à l'air top
djfab
posted
the 06/07/2026 at 06:18 PM
Le nouveau
plague tale
a l'air top aussi, ne l'oublions pas !
jenicris
posted
the 06/07/2026 at 06:19 PM
Des jeux sympa mais c'est pas ainsi qu'ils vendront des Xbox
nobleswan
posted
the 06/07/2026 at 06:19 PM
Bonne conf mais conf multi faut se dire les choses. Mais des jeux de fous.
Content de voir qu'ils commencent à revenir vers les exclus, y'en a eu peu certes mais les deux était deux grosses cartouches et c'est ça qu'on veut et qui fera qu'on achètera ou pas leur prochaine console.
tlj
posted
the 06/07/2026 at 06:19 PM
Les jeux n’avancent plus pour 90% d’entre eux, seulement un tout petit peu les graphismes et encore
marcus62
posted
the 06/07/2026 at 06:20 PM
La grosse douche froide c’est Metro 2039 pour ma part. Le reveal il y a quelques mois j’avais trouvé ça incroyable visuellement puis ce qu’on a vu, c’était pas vraiment la même chose…
Mais l’ambiance reste top. Je vais continuer à le suivre de près !
kwak
posted
the 06/07/2026 at 06:20 PM
Très chargé, 90% de Gamepass, des jeux solides même si beaucoup étaient déjà révélés, je dirai un bon 8/9 sur 10… Il faut aussi retenir que c’est une année de transition avec la nouvelle direction Xbox. Franchement, hâte de voir la suite, en tout cas, c’est sur la bonne voie
osiris67
posted
the 06/07/2026 at 06:20 PM
Dlc Doom, date pour Castlevania et le fps napoelonien.
dokidokii
posted
the 06/07/2026 at 06:21 PM
Vivement le Nintendo Direct
link571
posted
the 06/07/2026 at 06:22 PM
jenicris
Complètement d’accord
shambala93
posted
the 06/07/2026 at 06:22 PM
Sympathique, pas d’ennui mais pas de whaou effect.
Je suis content pour fable mais on voit trop peu de gameplay pour un jeu prêt à sortir. On aurait dû avoir une séquence à la God of War.
Halo franchement hype.
Gears, pas trouvé ça impressionnant mais à faire avec un pote.
CW me dit bien comme le jeu de magicien.
6/10
brook1
posted
the 06/07/2026 at 06:23 PM
C'était cool, par contre leur strat sur les exclus, ça n'a aucun sens
destati
posted
the 06/07/2026 at 06:25 PM
Meilleure que le State of Play, c'était pas compliqué. C'était rempli avec des jeux Xbox, quelques tiers qui prennent pas le dessus. Et varié.
Reste plus que le Nintendo Direct et on est bons.
azerty
posted
the 06/07/2026 at 06:25 PM
Bof
Zéro gameplay de Fable, teaser Persona 6 LOL
Où est Blade
junaldinho
posted
the 06/07/2026 at 06:28 PM
Très bonne conférence sans blabla et des jeux qui donnent envies. Le game pass qui va être rentabilisé et le retour en douceur des exclus.
badeuh
posted
the 06/07/2026 at 06:30 PM
Très bon, clairement la dépense du gamepass sera largement justifiée
taiko
posted
the 06/07/2026 at 06:30 PM
Je retiens pas grand chose à part Fable.
Déçu de Gears, c'est ronflant.
Plague Tale et Senua à voir... J'ai pas tenu 1h sur les 2 de ces silences.
Clockwork exclu... Ils n'ont pas compris que c'est trop tard. On a été patient sur une génération et demi et vos moves des derniers mois ont achevé les plus résistants.
perse9
posted
the 06/07/2026 at 06:30 PM
de la gross merde XBOX, le seul jeux interessant c'est persona 6 et il y avait juste un logo degeulass sans aucune information
azerty
posted
the 06/07/2026 at 06:32 PM
destati
C'était rempli avec des jeux Xbox
On a vu le même truc, y'ayait que du multi quasiment, juste deux exclus.
lefab88
posted
the 06/07/2026 at 06:34 PM
elle éclate littéralement le state of play
pcverso
posted
the 06/07/2026 at 06:35 PM
Bonne conf
lefab88
posted
the 06/07/2026 at 06:36 PM
elle éclate littéralement le state of play ...8/10
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Un peu déçu de ce côté là mais bon.
Du lourd, du concret et surtout quasi aucun blabla, pas de temps à perdre.
Juste un manque de surprise hormis Senua hors leak, et Wo Long 2
Finir sur MW4 c’est vraiment triste.
On sent qu'il y a eu un grand remaniement récemment.
Le Gears E-Day suivi de Fable puis de Halo Remake. C’était top puis… tout le reste jusqu’à la fin, j’ai pas trouvé ça fou. Il y avait beaucoup de jeu ! Il y en aura pour tous les goûts et c’est top. Mais rien ne m’intéresse… hormis les 3 premiers jeux du showcase.
Puis finir sur du Call of Duty en one more thing, grosse déception pour ma part.
Maintenant place, à la présentation du Gears E-Day !
Pour la conf c’était pas mal 6/10 manque de surprise.
8/10
Maintenant reste plus que Nintendo j’espère ça va pas trop tarder!
Sinon pour ce qui fâche beaucoup, les exclusivités. Clockwork Revolution en exclusivité archi con mais de ouf, le jeu à mon avis fera autant que Outer World 2 à moins d'un miracle. Sortez le sur PS5, exclusivité inutile. Mais un de mes jeux que j'attends le plus, c'est très niche mais le Steampunk je kiffe.
Eday, très bonne exclusivité, qui va pas du tout booster les ventes de la XBOX. Cette exclusivité, qui à mes yeux, n'en est pas une, sera temporaire d'ici un an. Sur PC ça va très bien se vendre, obligé donc ils vont surtout se pencher là.
Mais bon, console des 25 ans, sympa mais qui fait bander personne, j'aurais aimé voir au moins un concept de la Helix, un sorte de making of, pour montrer qu'ils reviennent.
Bref, l'exclusivité de Gears bouge personne sur le net pour le moment, donc j'imagine que c'est déjà chaud pour eux, à voir.
Et finir sur du COD Tarkov.....aaargh eh merde...Todd Howard c'est quand tu veux avec ton moteur réparer au scotch....
Mais pour les fans de la marque, entre Fable, Halo, Gears, Clockwork, Senua. Etc vous avez dû vous régaler
Le summer game fest était bien plus interessant dans l'ensemble que les conf constructeurs (et on peut dire éditeur dans le cas de celle microsoft)
Content de voir qu'ils commencent à revenir vers les exclus, y'en a eu peu certes mais les deux était deux grosses cartouches et c'est ça qu'on veut et qui fera qu'on achètera ou pas leur prochaine console.
Mais l’ambiance reste top. Je vais continuer à le suivre de près !
Je suis content pour fable mais on voit trop peu de gameplay pour un jeu prêt à sortir. On aurait dû avoir une séquence à la God of War.
Halo franchement hype.
Gears, pas trouvé ça impressionnant mais à faire avec un pote.
CW me dit bien comme le jeu de magicien.
6/10
Reste plus que le Nintendo Direct et on est bons.
Zéro gameplay de Fable, teaser Persona 6 LOL
Où est Blade
Déçu de Gears, c'est ronflant.
Plague Tale et Senua à voir... J'ai pas tenu 1h sur les 2 de ces silences.
Clockwork exclu... Ils n'ont pas compris que c'est trop tard. On a été patient sur une génération et demi et vos moves des derniers mois ont achevé les plus résistants.
On a vu le même truc, y'ayait que du multi quasiment, juste deux exclus.