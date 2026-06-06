Solarr the PC Master
Les plus chers : Ass Creed - Blood of Dawnwalker - Warhammer - CONTROL Resonant - Star Wars - Blood Message - 1666 Amsterdam
2026
Fortnite Chapter 7 Season 3: Runners : 6 juin 2026 (PS5, PS4, Xbox X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC, Mobile) 9€
SAND: Raiders of Sophie : 10 juin 2026 (PC ; PS5 et Xbox Series plus tard)
33 Immortals : 10 juin 2026 (PC - XBOX) 19.99 €
Hitman: World of Assassination (Wiz Khalifa DLC) : 5 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2) 31.50 €
Assassin's Creed Black Flag Resynced : 9 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 59.90 €
Palworld 1.0 : 10 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC) Switch : 39 €
An Eggstremely Hard Game : 24 juillet 2026 (PC)
Halo Remake : 28 juillet 2026 (PC - PS5 - XBOX)
Grounded 2 : 11 août 2026 (PS5 ; Xbox Series et PC en accès anticipé) 29.99 €
Mafia: The Old Country – Man of Honor : 14 août 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 35 €
Star Wars: Zero Company : 27 août 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 50 €
The Blood of Dawnwalker : 3 sept (Steam - PC Microsoft Store - PS5 et Xbox X|S) à partir de 69 €
RuneScape: Dragonwilds :15 sept 30 €
Warhammer 40 000 Dawn of War IV : 17 sept - (PC) 54 € préco - 59€
CONTROL Resonant : 24 sept PC (PS5 - XBOX - MAC (fin 2026) à partir de 60 €
Hot Wheels Infinite Rush : 24 sept (PC - PS5 - XBOX - SW2 (early access 21 sept) 50 €
Silent Hill: Townfall : 24 sept 2026 (PC - PS5) 49.90 € - Carrefour & Leclerc : 35 €
AION 2 : septembre
End of Abyss : 1er oct 34 €
Star Wars: Galactic Racer : 6 oct - (PC + DLSS 4.5 - PS5 - XBOX) 59.99 €
NeoGeo AES + : 12 novembre 2026 (oups)
GTA 6 : 19 novembre 2026
Blood Message : second semestre 2026 - rumeur à 70€
Dreadmoor : second semestre 2026 (PC only) 33.59 €
SAW Genesis : early access fin 2026 PC, 2027 pour les consoles
1666 Amsterdam : (early access fin 2026 PC 49,70 € puis 70€) 2027 pour les consoles
2027
Stranger Than Heaven : 15 janvier 2027 (PS5, Xbox Series, PC)
HAEX (PC epic - accès anticipé 2027)
Final Fantasy VII Revelation : Printemps 2027 (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
Resident Evil: Veronica : Printemps 2027 (Plateformes TBC)
Clutch : Printemps 2027 (PS5, Xbox Series, PC)
Guild Wars 3 : Bêta automne : 2027 (PS5, PC)
The Wolf Among Us 2 : 2027 (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC)
Gundam Rogue Orbit : 2027
Resident Evil Veronica Remake : 2027
Virtua Fighter Crossroads : 2027
Into The Unwell : 2027
The Lost Wild : 2027 (PC - PS5)
When Siren Falls Silent (repoussé 2027)
2027 ?
Threads of time
2028 ?
genATLAS (Fumito Ueda)
Crossfire (pas de date)
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (en dev)
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posted the 06/06/2026 at 10:39 AM by solarr
Ça fait beaucoup de jeu ! Mais sur la liste, il y a que GTA VI qui m’intéresse.
Mais aussi : ILL, Silent Hill Townfall, The Lost Wild, absents sur cette liste.
J’attends davantage les exclusivités : Gears E-Day, Fable, Halo Remake côté Xbox et God of War Laufey, Intergalactic et Kena Scars of Kosmora côté PlayStation.