Solarr the PC Master

Les plus chers : Ass Creed - Blood of Dawnwalker - Warhammer - CONTROL Resonant - Star Wars - Blood Message - 1666 Amsterdam



2026



Fortnite Chapter 7 Season 3: Runners : 6 juin 2026 (PS5, PS4, Xbox X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC, Mobile) 9€

SAND: Raiders of Sophie : 10 juin 2026 (PC ; PS5 et Xbox Series plus tard)

33 Immortals : 10 juin 2026 (PC - XBOX) 19.99 €

Hitman: World of Assassination (Wiz Khalifa DLC) : 5 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2) 31.50 €

Assassin's Creed Black Flag Resynced : 9 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 59.90 €

Palworld 1.0 : 10 juillet 2026 (PS5, Xbox Series, PC) Switch : 39 €

An Eggstremely Hard Game : 24 juillet 2026 (PC)

Halo Remake : 28 juillet 2026 (PC - PS5 - XBOX)

Grounded 2 : 11 août 2026 (PS5 ; Xbox Series et PC en accès anticipé) 29.99 €

Mafia: The Old Country – Man of Honor : 14 août 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 35 €

Star Wars: Zero Company : 27 août 2026 (PS5, Xbox Series, PC) 50 €

The Blood of Dawnwalker : 3 sept (Steam - PC Microsoft Store - PS5 et Xbox X|S) à partir de 69 €

RuneScape: Dragonwilds :15 sept 30 €

Warhammer 40 000 Dawn of War IV : 17 sept - (PC) 54 € préco - 59€

CONTROL Resonant : 24 sept PC (PS5 - XBOX - MAC (fin 2026) à partir de 60 €

Hot Wheels Infinite Rush : 24 sept (PC - PS5 - XBOX - SW2 (early access 21 sept) 50 €

Silent Hill: Townfall : 24 sept 2026 (PC - PS5) 49.90 € - Carrefour & Leclerc : 35 €

AION 2 : septembre

End of Abyss : 1er oct 34 €

Star Wars: Galactic Racer : 6 oct - (PC + DLSS 4.5 - PS5 - XBOX) 59.99 €

NeoGeo AES + : 12 novembre 2026 (oups)

GTA 6 : 19 novembre 2026

Blood Message : second semestre 2026 - rumeur à 70€

Dreadmoor : second semestre 2026 (PC only) 33.59 €

SAW Genesis : early access fin 2026 PC, 2027 pour les consoles

1666 Amsterdam : (early access fin 2026 PC 49,70 € puis 70€) 2027 pour les consoles





2027



Stranger Than Heaven : 15 janvier 2027 (PS5, Xbox Series, PC)

HAEX (PC epic - accès anticipé 2027)

Final Fantasy VII Revelation : Printemps 2027 (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

Resident Evil: Veronica : Printemps 2027 (Plateformes TBC)

Clutch : Printemps 2027 (PS5, Xbox Series, PC)

Guild Wars 3 : Bêta automne : 2027 (PS5, PC)

The Wolf Among Us 2 : 2027 (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC)

Gundam Rogue Orbit : 2027

Resident Evil Veronica Remake : 2027

Virtua Fighter Crossroads : 2027

Into The Unwell : 2027

The Lost Wild : 2027 (PC - PS5)

When Siren Falls Silent (repoussé 2027)



2027 ?

Threads of time



2028 ?

genATLAS (Fumito Ueda)

Crossfire (pas de date)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (en dev)