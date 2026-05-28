La console de salon de Valve, la Steam Machine, me fait de l'œil depuis son annonce.
J'avais prévu qu'elle serait vendu assez cher, mais quand je vois le prix délirant de la Steam Deck, je commence à avoir peur...
À ce niveau elle va coûter 1500 euros si ça continue
Mais je garde un peu espoir quand même !
tags :
posted the 05/28/2026 at 02:37 PM by ouroboros4
Et d'autres disent que Nintendo à un boulevard ce plante aussi, elle finira par augmenté une nouvelle fois.
La steam machine sera entre 900 et 1000 je pense. Ta la manette ?
Je compte prendre ma manette PS5
redxiii102 mais oui bien sur, et c'est un no name comme toi qui dit ça, retourne sur Twiter, ta plus ta place la bas.
Mais sinon ouais: le prix va faire mal au derche et le pire c'est que ça n'aura rien de surprenant.
Afin de retrouver sa bibliothèque steam dans le salon sans prise de tête et sans à avoir une énorme tour.
L’intérêt et tout trouvé quitte à changer tous les 5/6 ans comme les consoles en sommes.
Tant que les clients achètent. C’est comme ça que les concurrents gagnent ce genre de bataille commerciale.
Un des constructeurs fera la pari du prix et il gagnera comme pratiquement à chaque guerre des consoles.
Avec un prix pareil c'est se mettre une balle dans la tête n
Perso pour la next gen seule la Helix m'intéresse, et à voir comment Steam y sera intégré (mods, qualité des jeux, etc)
- Jeux Steam et même plus
- Même taille ou plus petit
- Remplacement de tous les composants
- Probablement moins cher
- Nvidia