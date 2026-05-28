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Le prix de la Steam Machine commence à me faire peur



La console de salon de Valve, la Steam Machine, me fait de l'œil depuis son annonce.
J'avais prévu qu'elle serait vendu assez cher, mais quand je vois le prix délirant de la Steam Deck, je commence à avoir peur...

À ce niveau elle va coûter 1500 euros si ça continue
Mais je garde un peu espoir quand même !
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    posted the 05/28/2026 at 02:37 PM by ouroboros4
    comments (15)
    yanssou posted the 05/28/2026 at 02:40 PM
    La réalité du marché, ça le sera pour la prochaine gen aussi.

    Et d'autres disent que Nintendo à un boulevard ce plante aussi, elle finira par augmenté une nouvelle fois.

    La steam machine sera entre 900 et 1000 je pense. Ta la manette ?
    5120x2880 posted the 05/28/2026 at 02:41 PM
    Même à 300€ je verrais pas l'intérêt d'un PC dont on peut pas changer le GPU
    ouroboros4 posted the 05/28/2026 at 02:42 PM
    yanssou yanssou nop j'ai pas la manette, elle m'intéresse pas
    Je compte prendre ma manette PS5
    redxiii102 posted the 05/28/2026 at 02:43 PM
    yanssou Le mec ose me faire la leçon hier alors que lui même débite que des conneries de diseuse de bonne aventure.
    altendorf posted the 05/28/2026 at 02:45 PM
    Le débat qui tourne en rond. Le marché est dans un sale état pour le moment, donc forcément les prix seront plus chers que prévus.
    yanssou posted the 05/28/2026 at 02:49 PM
    ouroboros4 c'est top aussi

    redxiii102 mais oui bien sur, et c'est un no name comme toi qui dit ça, retourne sur Twiter, ta plus ta place la bas.
    22 posted the 05/28/2026 at 02:52 PM
    J'ai l'impression que toute les futurs console ressembleront a des frigogidaire...

    Mais sinon ouais: le prix va faire mal au derche et le pire c'est que ça n'aura rien de surprenant.
    shambala93 posted the 05/28/2026 at 02:56 PM
    5120x2880
    Afin de retrouver sa bibliothèque steam dans le salon sans prise de tête et sans à avoir une énorme tour.

    L’intérêt et tout trouvé quitte à changer tous les 5/6 ans comme les consoles en sommes.
    keiku posted the 05/28/2026 at 02:57 PM
    je pense que toute les prochaine gen "de salon" seront au minimum a 999 euro , mais comme je l'ai dit a ce prix la un pc devient plus intéressant dans tous les cas
    masharu posted the 05/28/2026 at 02:59 PM
    shambala93 Ils ont déjà le Steam Deck pourtant, sachant que le Steam Machine de 2015 n'avait pas marché. Certes le contexte n'est pas pareil, mais on parle d'une niche (qui va prendre ce PC) ici et non pas d'une console.
    akinen posted the 05/28/2026 at 03:03 PM
    Qui aurait cru acheter un telephone à plus de 1000€?

    Tant que les clients achètent. C’est comme ça que les concurrents gagnent ce genre de bataille commerciale.

    Un des constructeurs fera la pari du prix et il gagnera comme pratiquement à chaque guerre des consoles.
    rogeraf posted the 05/28/2026 at 03:05 PM
    non aie peur, ca sera le cas
    ouroboros4 posted the 05/28/2026 at 03:08 PM
    akinen Valve à tout à prouver sur le marché des consoles de salon.
    Avec un prix pareil c'est se mettre une balle dans la tête n
    fritesmayo76 posted the 05/28/2026 at 03:13 PM
    keiku C'est quand même contraignant à transporter une tour comparé à une console

    Perso pour la next gen seule la Helix m'intéresse, et à voir comment Steam y sera intégré (mods, qualité des jeux, etc)
    5120x2880 posted the 05/28/2026 at 03:22 PM
    shambala93 Qui a une énorme tour en 2026 à part les joueurs PS5 et les nerds ? Un A07 HTPC c'est la même taille que la Steam Machine (et t'as un milliard de boitier de ce type), tu peux même faire plus petit si tu montes le PC sur le VESA derrière la TV.

    - Jeux Steam et même plus
    - Même taille ou plus petit
    - Remplacement de tous les composants
    - Probablement moins cher
    - Nvidia
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